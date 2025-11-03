Має "смачні" ягідки, схожі на суницю: як виглядає ця незвичайна рослина з небезпечними плодами

Ці ягоди можуть бути токсичними, тому їх не варто вживати в їжу

Україна багата різними рослинами, іноді трапляються навіть такі, яким не дуже підходить клімат нашої країни. А деякі завезені сюди багато років тому та успішно прижилися. Однією з таких рослин є Дюшенея, або Перстач індійський – це декоративний двійник суниці.

Цю рослину на початку листопада помітили на території Волинської області. Користувачка Олена Красовець опублікувала фото рослини з ягідками у фейсбук-спільноті "Рослинний світ України". Інші користувачі відразу зрозуміли — перед ними Дюшенея, і закликали не їсти її ягоди.

Що це за рослина Дюшенея?

Дюшенея або суниця-обманка — це багаторічна трав’яниста ґрунтопокривна рослина з сімейства рожевих. Вона дуже схоже на звичайну суницю, листочки практично не відрізнити, ягідки теж майже ідентичні. Головна відмінна риса — квіточки у дюшенеї жовті, а не білі, як у суниці.

У суниці білі квіточки, а у дюшенеї – жовті. Фото: Getty Images

Відомо, що дюшенея росте таким чином, що утворює густий зелений килим заввишки до 10-15 см. Ця рослина часто використовується як декоративна для прикраси газонів, клумб, балконів і для вирощування в підвісних кашпо як ампельна культура.

Так виглядають плоди дюшенеї. Фото: Getty Images

Ягоди дюшенеї дуже нагадують звичну суницю — вони такі ж червоні та "смачні" на вигляд. Однак ці плоди абсолютно несмачні і можуть бути токсичними, тому не мають харчової цінності та не рекомендуються до вживання.

Ягоди дюшенеї. Фото: Getty Images

