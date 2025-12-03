Ноги залишаться в теплі, навіть якщо батареї холодні: як зробити вдома грілку за лічені хвилини

Для створення грілки вам знадобиться мінімум зусиль та засобів

На українців чекає непроста зима, і напередодні морозів варто запам’ятати перевірені способи, які допоможуть зігрітися при відключеннях електрики та опалення. Наприклад, тримати ноги у теплі допоможе проста саморобна грілка.

На платформі Reddit підказали, як можна зробити її за лічені хвилини. Вам знадобиться лише непотрібна шкарпетка і трохи рису.

Як зробити вдома грілку

Щоб не замерзнути під час вимкнення опалення, потрібно знати перевірені лайфхаки. Один із них допоможе вам постійно тримати ноги у теплі, адже від цього залежить комфорт усього тіла.

У цьому вам допоможе домашня грілка. Візьміть зайву шкарпетку, наповніть її рисом приблизно на чверть і зав’яжіть вузол. Якщо є електроенергія, носок можна прогріти в мікрохвильовій печі на повній потужності близько хвилини, після чого дати постояти ще хвилину, щоб пара всередині розподілилася рівномірно.

Грілка з рисом

За відсутності електрики скористайтеся плитою, нагріваючи грілку на слабкому вогні та уважно стежте, щоб тканина не перегрілася.

Грілка зберігає тепло приблизно 20-30 хвилин, за необхідності її можна підігріти повторно. Найбільш ефективно використовувати для зігрівання саме ноги, оскільки саме вони найшвидше втрачають тепло.

Як зігріти ноги, коли немає опалення

Такий спосіб дозволить швидко зігрітися без додаткових витрат. Замість рису можна також покласти гречку чи льон.

