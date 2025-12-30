Червону ікру можна купити в Україні за ціною від 300 грн. Яка вона буває і чим відрізняється (інфографіка)

Якщо ціна менша - це може бути підробка

Червона ікра традиційно присутня на новорічних столах українців. Проте є ризик купити підробку, а справжня ікра не обов'язково коштує захмарних грошей.

Що треба знати:

Легально в Україну завозять червону ікру зі США та Канади

Найдешевша — ікра від форелі, найдорожча — від кети

Якщо ціна нижча за 300 гривень за 100 грамів, ікра, скоріш за все, не справжня

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів голова Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний: Яка ікра справжня і чому вона може коштувати від 400 до 10 тисяч гривень: поради експерта (інфографіка)

Ціни на червону ікру дуже різняться залежно від видів риби та способів виробництва. Вона буває від дикої чи фермерської риби.

Дика — це переважно горбуша і кета. Причому горбуша — це буде відсотків 80, і 20 — це кета, — розповів експерт

Легальний завіз ікри в Україну є зі Сполучених Штатів та незначна кількість з Канади. Імпорт з Росії заборонений з 2014 року. Фермерську форель вирощують у скандинавських країнах — Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

Червона ікра

Яка ікра найдоступніша за ціною

Найбільш доступна за вартістю — ікра форелі. Ціни стартують від 3-4 тисяч гривень за кілограм, що виходить близько 300-400 гривень за 100 грамів.

Ікра горбуші дорожча — 4-5 тисяч за кілограм. Найдорожча червона ікра — від кети, 5-6 тисяч гривень. Водночас ікра нерки або кижуча в роздрібній торгівлі часто коштує дорожче за кету через менші обсяги вилову.

Якщо десь бачимо ціни нижче цих показників, треба вже замислитись, а не підробка чи можлива імітація ікри, що зараз теж на ринку присутня, — попередив Дмитро Загуменний

Під час акцій у супермаркетах якісну червону ікру можна купити за 299-389 гривень за 100 грамів. Упаковка на 500 грамів коштуватиме 2000-4000 гривень залежно від виду риби.

Поточні ціни на червону ікру в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, де купити акційні рибні консерви для святкових закусок і страв. Ціни стартують від 50 грн за баночку.