Красную икру можно купить по цене от 300 грн. Какая она бывает и чем отличается (инфографика)
-
-
Если цена меньше – это может быть подделка
Красная икра традиционно присутствует на новогодних столах украинцев. Однако есть риск купить подделку, а настоящая икра не обязательно стоит заоблачных денег.
Что нужно знать:
- Легально в Украину завозят красную икру из США и Канады
- Самая дешевая – икра от форели, самая дорогая – от кеты
- Если цена ниже 300 гривен за 100 граммов, икра, скорее всего, не настоящая
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный: Какая икра настоящая и почему она может стоить от 400 до 10 тысяч гривен: советы эксперта (инфографика)
Цены на красную икру очень разнятся в зависимости от видов рыбы и способов производства. Она бывает от дикой или фермерской рыбы.
Дикая – это преимущественно горбуша и кета. Причем горбуша — это будет 80 процентов, и 20 — это кета, — рассказал эксперт
Легальный завоз икры в Украину есть из Соединенных Штатов и незначительное количество из Канады. Импорт из России запрещен с 2014 года. Фермерскую форель выращивают в скандинавских странах Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.
Какая икра наиболее доступна по цене
Наиболее доступная по стоимости – икра форели. Цены стартуют от 3-4 тысяч гривен за килограмм, что получается около 300-400 гривен за 100 граммов.
Икра горбуши дороже – 4-5 тысяч за килограмм. Самая дорогая красная икра – от кеты, 5-6 тысяч гривен. В то же время икра нерки или кижуча в розничной торговле часто стоит дороже кеты из-за меньших объемов отлова.
Если где-то видим цены ниже этих показателей, надо уже задуматься, а не подделка ли, или возможная имитация икры, которая сейчас тоже на рынке присутствует, — предупредил Дмитрий Загуменный
Во время акций в супермаркетах качественную красную икру можно купить за 299-389 гривен за 100 грамм. Упаковка на 500 грамм будет стоить 2000-4000 гривен в зависимости от вида рыбы.
