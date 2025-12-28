Яйця перед Новим роком: чи варто українцям робити великі запаси
Купувати дорожче зараз, щоб потім ціна впала, просто нераціонально
Перед новорічними святами багато хто звикли закуповуватися продуктами про запас, але чи варто робити запаси яєць? Експерти не радять поспішати з цим одразу з кількох причин.
Що потрібно знати:
- Основна проблема — збереження продукції при багатогодинних відключення електроенергії
- Ціни на яйця, ймовірно, знизяться після свят
- Експерти кажуть, що купувати яйця краще за необхідності
Про це "Телеграфу" сказала заступник комерційного директора компанії "Агро-Рось" Наталія Сайковська у матеріалі: "Як зміняться ціни на яйця перед Новим роком (інфографіка)".
За її словами, причини пов’язані із реаліями воєнного часу.
"Головна проблема - збереження продукції під час багатогодинних відключень світла. Всі намагаються піти та купити свіжого. І прямо на сьогоднішній день, зараз, і без запасу", – пояснила Сайковська.
Також вона додала, що ціни найімовірніше знизяться після свят, ніж продовжать зростати. Тому економічної доцільності в запасах теж немає – купувати дорожче зараз, щоб потім ціна впала просто нераціонально.
