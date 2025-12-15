Батончик, який пам’ятають досі: куди зникла "Штучка", та які схожі ласощі зараз можна купити в Україні

Чотири смаки, доступна ціна і масова любов

Батончик "Штучка", який випускала кондитерська корпорація "Рошен", — один з тих товарів за якими досі ностальгують. Невеликий шоколадно-вафельний батончик в шоколаді був чотирьох смаків: банан, шоколад, лісовий горіх та вершки.

Коштував він достатньо дешево, щоб його могли купити школярі за кишенькові гроші. Випуск "Штучки" почався в липні 2002 року і це був для "Рошена" експериментальний продукт. Одночасно також почали виробляти вафельні торти "Шоколадний замок". І ті, і ті солодощі зникли з прилавків, попри популярність. Бананова "Штучка", зокрема, перестала випускатися на початку 2010-х.

Упаковки "Штучки"

Натомість компанія Roshen почала випускати шоколадно-вафельний батончик Roshetto. Також недорогий — близько 12 грн за штуку, він не завоював такої ж народної любові. Ймовірно, через більш ординарні смаки. Є з чорним, молочним шоколадом та горіховим смаком (арахіс).

Шоколадно-вафельний батончик Roshetto

Є подібні батончики й у інших виробників — вафельний батончик "Полюс" однойменної харківської компанії, цукерки вафельні глазуровані "Хруст" зі смаком фундука ТОВ "КБФ", вафельний батончик King Richard від "Бісквіт Шоколад" тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки "Південна ніч". Вони набули популярності ще за часів СРСР, але активно продавались аж до 2019 року, коли їх масове виробництво було припинене.