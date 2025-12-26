Лапи в снігу. Сім порід собак, які люблять морози

Морози можуть подобатися хаскі, тибетським мастифам і сенбернарам

Поки Україну накрила серйозна негода з морозами та сильними поривами вітру, навіть найбільші любителі прогулянок не дуже радіють погоді. Проте є деякі породи собак, для яких зимові холоди — це не виклик, а справжній фестиваль радості. Розгляньмо кілька порід, які вітають зимову казку із відкритими лапами.

Аляскинський маламут

Аляскинський маламут є найстарішою та найбільшою з арктичних їздових собак, яку використовували для перевезення вантажів в Арктиці. Вони мають густу, грубу шерсть, яка зберігає їх у теплі.

Вольфшпіц

Арктичне походження породи робить її добре пристосованою до холодного клімату. Завдяки густій шерсті собак використовували для сторожування на річкових човнах у Голландії.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд має важку шерсть, яка захищала його від крижаних вод, у яких його спочатку розводили для роботи, що робить його ідеальним для холодної погоди.

Норвезький елкхаунд

Порода і досі використовується для полювання у Скандинавії, вона стійка до прохолоди. Норвезькому елкхаунду потрібно щонайменше години щоденних вправ, зрештою, цю породу вивели для подолання величезних відстаней під час переслідування лосів у важких умовах.

Тибетський мастиф

Тибетські мастифи виросли в холоді Гімалайських гір і впевнено переносять холод та сніг завдяки своєму густому шерстяному покриву. Вони, схоже, створені для снігових зимових пригод.

Сибірський хаскі

Хаскі виникли в холодному кліматі Північно-Східної Азії і також були виведені як їздові собаки. У них густіша шерсть, ніж у більшості інших порід собак, яка складається з щільного підшерстя, схожого на кашемір, і довшої, грубої верхньої шерсті. Сибірський хаскі — це атлет серед собак, а зима — найбільший пік їхньої енергії. Вони швидко пристосовуються до низьких температур, обожнюють зимові прогулянки, які для них — просто свято.

Сенбернар

Сенбернар походить зі швейцарських Альп і спочатку використовувався для пошуку замерзлих і безпорадних мандрівників під час хуртовини, тому ця порода звикла до холодних і снігових регіонів.

Тож, якщо ви мрієте про справжнього снігового компаньйона, оберіть одну з цих порід. Раніше "Телеграф" розповідав, чого не можна робити в новорічну ніч, аби не накликати біду.