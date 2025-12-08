Рус

Порушив протокол: головний кіт Великої Британії проігнорував Зеленського та Стармера (відео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лідери України, Великої Британії, ФРН, Франції та кіт Ларрі Новина оновлена 08 грудня 2025, 23:53
Лідери України, Великої Британії, ФРН, Франції та кіт Ларрі. Фото Колаж "Телеграфу"

Кумедний момент потрапив на камери журналістів

Офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Лондона запам’ятається не лише важливими заявами, а й курйозом за участю головного мишолова Резиденції Уряду Великої Британії. Кот Ларрі, який давно проживає на Даунінг-стріт, 10, демонстративно проігнорував дипломатичний етикет перед лідерами України та Об’єднаного Королівства.

Кіт Ларрі іноді показує свій характер. Відео, оприлюднене у соцмережах, це наочно демонструє.

Кіт Ларрі
Кіт Ларрі. Фото Reuters

Втік від лідерів

У момент, коли прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Президент України Володимир Зеленський підходили до входу в резиденцію, Ларрі демонстративно зістрибнув з ґанку і побіг у своїх справах, замість того, щоб привітати високопоставлених гостей. Цей кумедний момент викликав посмішки у присутніх.

Хто такий кіт Ларрі

За 14 років життя у резиденції британського прем’єр-міністра на Даунінг-Стріт, 10, кіт Ларрі застав шість глав уряду. При цьому колишній прем’єр-міністр Тереза Мей не любила Ларрі, віддаючи перевагу собакам, а ексміністр Шотландії Іан Мюррей назвав його "маленьким негідником" за відмову сфотографуватися.

Кіт Ларрі
Кіт Ларрі

Цікаво, що найпопулярніша сторінка Ларрі в соцмережах налічує 868 тисяч передплатників, йому часто надходять листи, іграшки та частування від фанатів.

Ларрі – один із найвідоміших котів планети. Він звик до спалахів фотокамер і спокійно ставиться до репортерів. Щоправда, іноді він дозволяє собі такі "порушення протоколу", як з українською делегацією.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому коти несподівано кидаються на руку господаря.

Теги:
#Лондон #Володимир Зеленський #Візит Президента #Кот Ларрі #Кір Стармер