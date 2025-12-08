Порушив протокол: головний кіт Великої Британії проігнорував Зеленського та Стармера (відео)

Кумедний момент потрапив на камери журналістів

Офіційний візит Президента України Володимира Зеленського до Лондона запам’ятається не лише важливими заявами, а й курйозом за участю головного мишолова Резиденції Уряду Великої Британії. Кот Ларрі, який давно проживає на Даунінг-стріт, 10, демонстративно проігнорував дипломатичний етикет перед лідерами України та Об’єднаного Королівства.

Кіт Ларрі іноді показує свій характер. Відео, оприлюднене у соцмережах, це наочно демонструє.

Кіт Ларрі. Фото Reuters

Втік від лідерів

У момент, коли прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Президент України Володимир Зеленський підходили до входу в резиденцію, Ларрі демонстративно зістрибнув з ґанку і побіг у своїх справах, замість того, щоб привітати високопоставлених гостей. Цей кумедний момент викликав посмішки у присутніх.

Хто такий кіт Ларрі

За 14 років життя у резиденції британського прем’єр-міністра на Даунінг-Стріт, 10, кіт Ларрі застав шість глав уряду. При цьому колишній прем’єр-міністр Тереза Мей не любила Ларрі, віддаючи перевагу собакам, а ексміністр Шотландії Іан Мюррей назвав його "маленьким негідником" за відмову сфотографуватися.

Кіт Ларрі

Цікаво, що найпопулярніша сторінка Ларрі в соцмережах налічує 868 тисяч передплатників, йому часто надходять листи, іграшки та частування від фанатів.

Ларрі – один із найвідоміших котів планети. Він звик до спалахів фотокамер і спокійно ставиться до репортерів. Щоправда, іноді він дозволяє собі такі "порушення протоколу", як з українською делегацією.

