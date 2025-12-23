В Україні це звичайний Тузік: цуценят цієї породи продають за шалені гроші (фото)

Цих собак раніше використовували як пастухів

У мережі завірусилось фото досить рідкісної породи собак, яка схожа на звичайного дворового пса. Що правда, ціна такого улюбленця сягає майже дві тисячі доларів.

Відповідний допис опублікувала українка у Threads. За її словами, таких песиків в Україні називають Тузік чи Сірко, а у світі — це шведській вальхунд.

"Пані та панове. Вашій увазі шведській вальхунд, або, як його називають у нас — Тузік", — йдеться у повідомленні.

Як виглядає шведський вальхунд

На фото показано собаку сірувато-білого кольору шерсті, з короткими лапками та загорнутим бубликом хвостом. Особливого шарму песику додає саме масть, адже більшість безпородних домашніх собак в Україні мають такий колір шерсті. У коментарях авторка додала, що вартість одного цуценя породи шведській вальхунд стартує від 1800 доларів.

Скільки коштує шведський вальхунд

Користувачі вже жартують, що виявляється у них вдома також є цінна породиста собака:

Ось моя вальхундко-малінуа, знайдена біля вокзалу у Харкові.

О, так може в мене одеський вальхунд!!!

Для довідки

Шведський вальхунд — це стародавня шведська пастуша порода собак, яка зовні нагадує вельш-коргі. Вона відома своєю енергійністю, відданістю та слухняністю. Для цієї породи характерні міцні та короткі лапи, густа шерсть. В давнину ці собаки були помічниками на фермах для перегону худоби, а зараз популярні як компаньйони, що потребують активного способу життя.

Шведський вальхунд

Раніше "Телеграф" розповідав про п'ять найкомунікабельніших пород собак.