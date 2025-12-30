Всесвіт готує для вас випробування: на які знаки Зодіаку нападуть проблеми в останні дні 2025 року

Настав час закрити усі "дедлайни" — не тягніть їх у 2026-й рік

Кінець року — це не тільки мандарини, метушня і плани на "нове життя з 1 січня", а й улюблений момент Всесвіту влаштувати краш-тест вашому терпінню. І якщо деякі знаки Зодіаку будуть найщасливішими у новому році, то для когось останні дні 2025-го можуть виявитися проблемними. Чекайте на емоційні та побутові сюрпризи.

Це не кінець світу, але такі "подарунки" можуть посмикати нерви. "Телеграф" розповість, на які знаки Зодіаку чекають неприємні події перед Новим роком.

У яких знаків Зодіаку будуть проблеми перед Новим роком

Козоріг

Здавалося б, це ваш сезон — усі дедлайни закриті, подарунки придбані, проблем не передбачується. Однак кінець року все ж принесе вам деякі випробування — не катастрофічні, але системні. Робота знову дасть про себе знати, фінанси "кричатимуть" про допомогу, а зобов'язання будуть вас наздоганяти.

Настав час запитати себе, чи варто це все тягнути із собою у 2026-й рік. Намагайтеся все завершити за останні дні цього року, щоб проблеми не тривали ще довго.

Рак

Емоційні гойдалки працюють без ременів безпеки. Старі образи, сімейні теми й незакриті розмови можуть вилізти саме зараз — коли хочеться мандаринів і тиші. Зірки натякають — якщо щось болить — воно потребує не ігнору, а розмови.

Дівчина радіє. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Раптові новини, дивні дзвінки або несподівані витрати — класика останніх днів року. Проблеми не глобальні, але дратівливі. Пора навести порядок у фінансах і контактах, інакше 2026 почнеться з цих проблем.

Стрілець

Передсвяткова метушня і ваша любов до спонтанності принесуть проблеми з фінансами. Можуть зірватися поїздки, зустрічі або гучні обіцянки самому собі. Сприймайте це як натяк на те, що настав час пригальмувати і не обіцяти собі те, що ви не готові робити.

Проблеми тут радше ментальні — самокритика, перевтома, бажання довести все до ідеалу. Тому видихніть — все одно все не буде перфектно.

