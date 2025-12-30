Вселенная готовит для вас испытания: на какие знаки Зодиака нападут проблемы в последние дни 2025 года

Пора закрыть все "дедлайны" — не тяните их в 2026-й год

Конец года – это не только мандарины, суета и планы на "новую жизнь с 1 января", но и любимый момент Вселенной устроить краш-тест вашему терпению. И если некоторые знаки Зодиака будут самыми счастливыми в новом году, то для кого-то последние дни 2025-го могут оказаться проблемными. Ждите эмоциональных и бытовых сюрпризов.

Это не конец света, но такие "подарки" могут потрепать нервы. "Телеграф" расскажет, какие знаки Зодиака ждут неприятные события перед Новым годом.

У каких знаков Зодиака будут проблемы перед Новым годом

Козерог

Казалось бы, это ваш сезон – все дедлайны закрыты, подарки приобретены, проблем не предполагается. Однако конец года все же принесет вам некоторые испытания – не катастрофические, но системные. Работа снова даст о себе знать, финансы будут "кричать" о помощи, а обязательства будут догонять вас.

Пора спросить себя, стоит ли это все тянуть с собой в 2026-й год. Старайтесь все завершить за последние дни этого года, чтобы проблемы не продлились еще долго.

Рак

Эмоциональные качели работают без ремней безопасности. Старые обиды, семейные темы и незакрытые разговоры могут вылезти именно сейчас, когда хочется мандаринов и тишины. Звезды намекают – если что-то болит – оно нуждается не в игноре, а в разговоре.

Девушка радуется. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Внезапные новости, странные звонки или неожиданные расходы – классика последних дней года. Проблемы не глобальные, но раздражительные. Пора навести порядок в финансах и контактах, иначе 2026 год начнется с этих проблем.

Стрелец

Предпраздничная суета и ваша любовь к спонтанности принесут проблемы с финансами. Могут сорваться поездки, встречи или шумные обещания самому себе. Воспринимайте это как намек на то, что пора притормозить и не обещать себе то, что вы не готовы делать.

Проблемы здесь скорее ментальные – самокритика, переутомление, желание довести все до идеала. Поэтому выдохните – все равно все не будет перфектно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех. Узнайте, у кого не будет проблем с деньгами.