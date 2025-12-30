Рус

В Україні була своя Москва. Де вона та яку назву має зараз

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карта України та здивований хлопець Новина оновлена 30 грудня 2025, 13:55
Карта України та здивований хлопець. Фото Колаж "Телеграф"

На гугл-картах назву ріки все ще не змінили

До 2016 року гірська річка Сільський потік на Рахівщині (Закарпаття) називалася Москва. Назву змінили в рамках декомунізації.

Сільський Потік — це ліва притока Тиси, басейн Дунаю. Річка, що раніше звалася Москва, протікає по території Рахівського району Закарпатської області. У 2016 році рішенням Рахівської міської ради на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та заборону використання їх символіки", назву Москва змінили.

Що відомо про Сільський Потік, колишню річку Москва

Довжина річки близько 4 кілометрів. Вона бере початок на висоті 1200 метрів над рівнем моря на північному схилі гори Менчул.

Річка Сільський потік, Рахів
Річка Сільський потік, Рахів

Гирло Сільського потоку розташоване біля вулиці Карпатської в середмісті Рахова, на висоті 430 метрів над рівнем моря. Над гирлом — залізничний міст на відтинку Рахів — Ділове.

Варто зазначити, що на Гугл-картах, Сільський Потік все ще має стару назву. Досі ця річка позначена як "Москва", хоча з її перейменування минуло майже 10 років.

Як розповідав "Телеграф", в Українських Карпатах, в масиві Горгани є гора Руська. Вона розташована на межі Надвірнянського району Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області.

Теги:
#Москва #Річка #Топоніми #Закарпаття