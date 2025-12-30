В Україні була своя Москва. Де вона та яку назву має зараз

На гугл-картах назву ріки все ще не змінили

До 2016 року гірська річка Сільський потік на Рахівщині (Закарпаття) називалася Москва. Назву змінили в рамках декомунізації.

Сільський Потік — це ліва притока Тиси, басейн Дунаю. Річка, що раніше звалася Москва, протікає по території Рахівського району Закарпатської області. У 2016 році рішенням Рахівської міської ради на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та заборону використання їх символіки", назву Москва змінили.

Що відомо про Сільський Потік, колишню річку Москва

Довжина річки близько 4 кілометрів. Вона бере початок на висоті 1200 метрів над рівнем моря на північному схилі гори Менчул.

Річка Сільський потік, Рахів

Гирло Сільського потоку розташоване біля вулиці Карпатської в середмісті Рахова, на висоті 430 метрів над рівнем моря. Над гирлом — залізничний міст на відтинку Рахів — Ділове.

Варто зазначити, що на Гугл-картах, Сільський Потік все ще має стару назву. Досі ця річка позначена як "Москва", хоча з її перейменування минуло майже 10 років.

Як розповідав "Телеграф", в Українських Карпатах, в масиві Горгани є гора Руська. Вона розташована на межі Надвірнянського району Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області.