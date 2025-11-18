Створено для фотосесії: в центрі України заховане урочище, де є маленький водоспад (фото)

Річка прорізала своє русло, тим самим оголила камені і створила урочище Каскади

На Кіровоградщині є приховане маловідоме урочище Каскади — місце з масивними гранітними брилами, водоспадами та рідкісною флорою, яке мало б стати туристичною родзинкою України.

Це урочище розташоване в селі Злинка. Однак дорога до неї не асфальтна, тому легко можна загубитись. "Телеграф" вирішив розповісти про це місце, взявши дані в "Україна Інкогніта".

Маловідома локація Кіровоградської області — урочище Каскади

До Каскадів веде Кіровоградська траса (Тернопіль–Кіровоград), а потім 7 км ґрунтовою дорогою від повороту на Злинку. Частина дороги пошкоджена через рух вантажівок із Капустянського гранітного кар’єру. Поряд розташована залізнична станція Капустине.

Величезні кам'яні брили

Перші каскади починаються біля невеликої греблі, далі – друга гребля з великими гранітними брилами. Береги річки Буки населяють рідкісні рослини, зокрема три види ірисів, бугські тюльпани та сукуленти.

Рідкісні види ірисів на берегах річки

Місцеві жителі регулярно прибирають урочище, збираючи сміття. Біологи розповідають про скелі з назвами Собака, Цицька, Тещин Язик, затоплені печери та глибокий колодязь у граніті під водоспадом.

Водоспад на урочищі Каскади

Деякі дослідники та шукачі "місць сили" припускають, що гранітні брили та затоплені печери могли використовуватися як скіфське святилище ще тисячі років тому.

Величезні камені

Складна дорога до Каскадів обмежує потік туристів і одночасно захищає місцевість, де зберігаються рідкісні види рослин і тварин. При належному облаштуванні урочище могло б стати важливим туристичним об’єктом.

