Легендарна "червона річка" у Запорізькій області обросла вербами (фото, відео)
Верби є природним очисником та укріплювачем ґрунту
Через падіння рівня Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС, на поверхню вийшов намул, який річка Суха Московка у Запоріжжі накопичила протягом десятиріч. Тепер на цих відвалах зі значним перевищенням важких металів росте справжній ліс з верби.
Про це "Телеграфу" розповів Павло Олійник — еколог, дослідник Великого лугу — ділянки лівосторонньої заплави Дніпра, величезних річкових плавнів нижче Дніпровських порогів. Води Сухої Московки, яку в Запоріжжі називають Червона річка, понад 80 років і дотепер використовуються у технологічних процесах в металургії. Через це вода має характерний охряний колір як в оксиду заліза.
Після підриву Каховської ГЕС оголився червоний намул, що був на дні ріки. За даними Павла Олійника, проби відібрані в межах міста, демонструють значне забруднення ґрунтів колишнього дна.
Проба з дельти Сухої Московки показала перевищення показників одразу кількох важких металів: кадмій в 4,28 раза, хром в 3,2 раза, мідь в 3,5 раза, свинець в 6,45 раза, марганець в 4,92 раза, нікель в 3,5 раза. Інші ділянки виявилися значно чистішими, оскільки знаходилися далі від джерел забруднення, пояснив Павло Олійник.
Дельта заростає вербами — чому це добра новина
Ще у квітні цього року великі площі колишнього річища були майже без рослинності. За літо там виросло багато верб, територія буквально перетворилася на ліс. Це дуже добре для екології, адже поява верб є природним механізмом, який сприяє очищенню території від важких металів.
Верби (види роду Salix) відомі своєю здатністю бути фітоекстракторами або гіперакумуляторами важких металів (таких як кадмій, цинк, мідь, нікель та інші) з ґрунту та намулу. Вони поглинають ці токсичні елементи через кореневу систему, що допомагає знешкодити забруднений намул. Крім того, верби укріплюють берег, пояснив еколог.
Павло Олійник допомагає природі, висаджуючи верби в дельті Червоної річки з живців. Чоловік просто встромляє гілочку біля води й верба приймається та починає активно рости.
Як розповідав "Телеграф", на місці колишнього Каховського водосховища за рік утворилося незвичайне "море" з верб.