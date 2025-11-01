Легендарна "червона річка" у Запорізькій області обросла вербами (фото, відео)

Верби є природним очисником та укріплювачем ґрунту

Через падіння рівня Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС, на поверхню вийшов намул, який річка Суха Московка у Запоріжжі накопичила протягом десятиріч. Тепер на цих відвалах зі значним перевищенням важких металів росте справжній ліс з верби.

Про це "Телеграфу" розповів Павло Олійник — еколог, дослідник Великого лугу — ділянки лівосторонньої заплави Дніпра, величезних річкових плавнів нижче Дніпровських порогів. Води Сухої Московки, яку в Запоріжжі називають Червона річка, понад 80 років і дотепер використовуються у технологічних процесах в металургії. Через це вода має характерний охряний колір як в оксиду заліза.

Так Суха Московка виглядала раніше

Після підриву Каховської ГЕС оголився червоний намул, що був на дні ріки. За даними Павла Олійника, проби відібрані в межах міста, демонструють значне забруднення ґрунтів колишнього дна.

Дельта Червоної річки, що ще не поросла вербами

У породі прорастають верби

Намул, що вийшов на поверхню

Береги вкриті намулом

Проба з дельти Сухої Московки показала перевищення показників одразу кількох важких металів: кадмій в 4,28 раза, хром в 3,2 раза, мідь в 3,5 раза, свинець в 6,45 раза, марганець в 4,92 раза, нікель в 3,5 раза. Інші ділянки виявилися значно чистішими, оскільки знаходилися далі від джерел забруднення, пояснив Павло Олійник.

За сухостієм видно молодий вербовий ліс

Дельта заростає вербами — чому це добра новина

Ще у квітні цього року великі площі колишнього річища були майже без рослинності. За літо там виросло багато верб, територія буквально перетворилася на ліс. Це дуже добре для екології, адже поява верб є природним механізмом, який сприяє очищенню території від важких металів.

Суха Московка зараз

Верби (види роду Salix) відомі своєю здатністю бути фітоекстракторами або гіперакумуляторами важких металів (таких як кадмій, цинк, мідь, нікель та інші) з ґрунту та намулу. Вони поглинають ці токсичні елементи через кореневу систему, що допомагає знешкодити забруднений намул. Крім того, верби укріплюють берег, пояснив еколог.

Павло Олійник допомагає природі, висаджуючи верби в дельті Червоної річки з живців. Чоловік просто встромляє гілочку біля води й верба приймається та починає активно рости.

Павло Олійник висаджує верби

