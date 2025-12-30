В Украине была своя Москва. Где она и какое название носит сейчас

На гугл-картах название реки все еще не изменили

До 2016 года горная река Сельский поток на Раховщине (Закарпатье) называлась Москва. Название сменили в рамках декоммунизации.

Сельский Поток – это левый приток Тисы, бассейн Дуная. Река, ранее называвшаяся Москва, протекает по территории Раховского района Закарпатской области. В 2016 году решением Раховского городского совета во исполнение Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете использования их символики", название Москва изменили.

Что известно о Сельском Потоке, бывшей реке Москва

Длина реки около 4 километров. Она берет начало на высоте 1200 метров над уровнем моря на северном склоне горы Менчул.

Река Сельский поток, Рахов

Устье Сельского потока расположено у улицы Карпатской в центре Рахова, на высоте 430 метров над уровнем моря. Над устьем — железнодорожный мост на отрезке Рахов — Деловое.

Стоит отметить, что на Google Картах, Сельский Поток все еще имеет старое название. До сих пор эта река обозначена как "Москва", хотя после ее переименования прошло почти 10 лет.

Как рассказывал "Телеграф", в Украинских Карпатах, в массиве Горганы есть гора Русская. Она находится на границе Надворнянского района Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области.