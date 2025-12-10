Дала ім’я мегаполісу й приносила йому серйозні проблеми: що особливого в річці Харків і як вона раніше виглядала

Сьогодні важко повірити, що річка Харків була справжнім головним болем для городян

Річка Харків займає в історії однойменного міста особливе значення. За однією з версій, саме вона дала ім’я первісному поселенню, яке за кілька століть виросло у мегаполіс Харків. При цьому річка, хоч і невелика за розмірами, деякий час створювала мешканцям міста незручності.

Згадка про річку Харків трапляється задовго до офіційної дати заснування міста. Історики відносять найраніше зафіксоване появлення її назви у "Великому кресленні" 1556 року. Але дослідники впевнені, що топонім існував і раніше, просто більш ранні письмові свідчення не збереглися.

Наприкінці XVIII століття зв’язок міста з річкою підтверджує "Топографическое описание Харьковскаго наместничества" 1788 року: "Губернской город Харьков… называется по речке Харькову, при которой он расположен".

Околиці Харкова та однойменна річка. Фото 1907 рік

Попри всю свою значущість, річка Харків за своїми розмірами вважається скромною водоймою. Її довжина — всього 71 кілометр, ширина від 2 до 20 метрів. Витік розташований на території сучасної Бєлгородської області РФ, після чого річка перетинає кордон неподалік від села Стрілеча й переходить у Травнянське водосховище. Далі вона тече на південь, минаючи або оминаючи низку населених пунктів — Липці, Слобожанське, Борщеву, Черкаські Тишки, Циркуни. У межах Харкова річка перетинає окружну дорогу в районі садового товариства "Горобина" й закінчує свій шлях у самому історичному центрі, впадаючи в Лопань.

Попри невеликі розміри, річка в минулому постійно завдавала клопоту городянам. Сьогодні її береги в центрі укріплені, але колись правий берег був низьким, болотистим, і весняні повені щороку завдавали шкоди.

Харківська набережна у 1888 році

У 1770 році через Харків збудували дерев’яний міст, який з’єднав місто із Захарківською частиною. Після сильного паводка 1853 року підвищили висоту правого берега й частково змінили річище, але навіть це не врятувало від чергового весняного розливу в 1893 році. Пізніше берег підняли знову й укріпили дерном. Також там облаштували пляж.

Колись у Харкові водилася досить велика риба. Краєзнавці зазначають, що 1920 року під Харківським мостом востаннє спіймали стерлядь, а в 1938-му — міногу. Сьогодні риболовля на річці має радше любительський або спортивний характер: риба дрібна, і улов зазвичай повертають назад у воду.

На березі річки Харків колись був повноцінний пляж

Сучасного вигляду річка набула після Другої світової війни, коли Харків активно відновлювали. Тоді був збудований новий Харківський міст, що з’єднує центр із теперішнім проспектом Героїв Харкова, а береги ретельно впорядкували. У місці злиття Харкова й Лопані з’явився сквер "Стрілка".

У 1990-ті річкою ходив водний трамвай, але згодом його спалили.

Раніше "Телеграф" розповідав про будівництво одного з найвідоміших символів Харкова — фонтану "Дзеркальний струмінь".