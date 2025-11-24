В серці українських Карпат є Руська гора. Як так сталося

Топоніми зі словом "руський" не так рідко зустрічаються в Україні

В Українських Карпатах, в масиві Горгани є гора Руська. Вона розташована на межі Надвірнянського району Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області.

Найближчі населені пункти до цієї гори — Чорна Тиса, Бистриця. Висота гори Руська — 1650 метрів. Її підніжжя та схили вкриті лісами, вище ростуть гірські сосни. Північний схил гори дуже стрімкий, південний полого переходить у коротку перемичку, яка з'єднується з локальною вершиною (1649 м).

Розташована гора Руська на мальовничому Братківському хребті поміж двома вершинами: в північному напрямку це гора Мала Братківська, східному – Чорна Клева. На підйомі в напрямку від Чорної Клеви неподалік від підніжжя, ліворуч від стежки, є джерело.

Руська — на другому хребті крайня права вершина

Чому гора в українських Карпатах могла отримати назву Руська

Достеменно це невідомо, але зі значною часткою вірогідності, за аналогією з іншими подібними топонімами (Руська мокра — село на Закарпатті), можна припустити, що назва гори Руська пов'язана з русинами, а не з росіянами (русскими).

В давні часи українці на Закарпатті називали себе русини. Зважаючи на розташування гори на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, її назва могла виникнути саме у зв'язку з цим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Черкаській області є село Руська Поляна, перші згадки про нього датуються 1622 роком. Рівно 400 років потому, після початку повномасштабної війни Росії проти України, було зареєстровано петицію про перейменування села.