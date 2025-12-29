Ложки та лопатки будуть блищати: як очистити дерев’яні прибори від запахів та присмаків

Щоб ложки та лопатки були чистими, потрібно регулярно їх очищати, а не просто мити

У багатьох на кухні є дерев’яні ложки чи лопатки. Це незамінні прибори на кухні, які використовуються щодня для приготування їжі. Однак кухонний інвентар з дерева має властивість вбирати запахи та смаки, що може вплинути на приготування страв та бути просто неприємним.

"Телеграф" розповідає лайфхак, який допоможе швидко та без зусиль максимально очистити дерев’яні ложки та лопатки від бруду, запахів та присмаків.

Як очистити дерев’яні прибори?

Дерев’яні ложки зберігають не тільки смак, а й запахи, тому дуже важливо ретельно їх доглядати і регулярно очищати, пише Express. Окрім звичайного миття, є лайфхак, який зробить дерев’яні прибори ідеально чистими та без запахів.

Фото: згенеровано Gemini

Все що потрібно зробити — це прокип’ятити їх у воді. Покладіть ложки та лопатки з дерева в каструлю з водою, доведіть до кипіння і через кілька хвилин вимкніть вогонь. Залишіть прилади у цій каструлі на 20-30 хвилин і потім промийте під проточною водою.

Після такої процедури дерев’яні ложки та лопатки будуть максимально очищені та позбудуться сторонніх запахів і присмаків. Повторювати цю процедуру потрібно регулярно — приблизно раз на місяць, тоді прибори завжди будуть чистими та блискучими.

