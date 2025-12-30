Багато козаків насправді носили жіночі прізвища: історик пояснив, як так сталося

Вплив жінок на козаків багато хто недооцінює

Багато хто вважає, що українські козаки вели розгульний та вільний спосіб життя, і для жінок вони не мали часу. Проте вчені не лише спростовують цей факт, більше того, виявляється, близько 10% козаків носили "жіночі" прізвища.

Про це на своєму каналі на YouTube розповів відомий український історик, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії НАН України Олександр Алфьоров.

Він пояснив, що за часів козацтва з’явилися перші прототипи прізвищ — прізвиська, які давалися, коли імена вже закінчувалися, а розрізняти людей в оточенні якось треба було. Зазвичай вони давалися по батькові, за родом занять або за головними прикметами, за якими людину могли згадати інші люди.

Але часто траплялося так, що козак вирішив змінити життя, одружився та переїжджав до іншого села до дружини. Там його не знали і він автоматично отримував прізвище дружини.

Алфьоров стверджує, що таким чином понад 10% козаків носили жіночі прізвища — і носять досі, оскільки багато сучасних українських прізвищ збереглися з часів Запорізької Січі.

