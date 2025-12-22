У вашому роді були славетні музиканти, якщо у вас таке прізвище (список)

Відомий факт, що українські прізвища в давнину давалися не просто так, і кожне може щось розповісти про те, ким були ваші предки. Наприклад, деякі прізвища давали тільки дуже бідним людям, інші ж діставалися лише найрозумнішим. Також є ціла категорія прізвищ, які надавалися українцям, які славилися своїми музичними вміннями. "Телеграф" проаналізував ряд джерел та зібрав для вас перелік таких прізвищ.

Насамперед варто згадати найочевидніші прізвища, пов’язані з музикою, — Музика (його зараз носять аж 11708 українців), Музиченко (4807 носіїв), Музичук (3031 носій), Музичка та Музичко (1055 та 906 носіїв), Музичишин тощо.

Розповсюдження прізвища Музика в Україні

Співак — ще одне популярне музичне українське прізвище, його на сьогодні носять 5107 українців. Також зустрічаються такі форми як Співакова, Співаков, Співачук, Співаченко та інші.

Розповсюдження прізвища Співак в Україні

Музикантам також могли давати прізвища Дармограй та Ліхограй, — на сьогодні такі прізвища носять 1105 та 130 осіб відповідно.

Часто музикантам надавали прізвища, пов’язані з інструментом, на якому вони грали. Так, скрипачі отримували прізвища Скрипник (13924 носія зараз в Україні), Скрипка (6212 носіїв, серед яких і знаменитий Олег Скрипка), Скрипченко (2164), Скрипниченко (1308), Скрипчук (628), Скрипак (589 носіїв).

Розповсюдження прізвища Скрипник в Україні

Ті, хто грав на дудці, отримували прізвища Дудник (10355 носіїв), Дудка та Дудко (9114 та 4800 носіїв), Дуда (4578), Дудченко (4157), Дудар, Дудич, Дударенко, Дудяк та інші. Любителі сопілок носили прізвища Сопільняк, Сопільник, Сопівник, Сопілко — зараз ці прізвища носить лише кілька тисяч українців.

Поширення прізвища Дудник в Україні

Гравці на кобзі отримували прізвища Кобзар (зараз носить 7580 українців), Кобзаренко (1034 носії), Кобзар, Кобзева, Кобзенко.

Поширення прізвища Кобзар в Україні

Ті, хто грав на цимбалах, отримував прізвище Цимбал (9395 носіїв), Цимбалюк (8695), Цимбаленко (1008), Цимбала, Цимбаляк та інші.

Поширення прізвища Цимбал в Україні

Пов’язана з музикою також група прізвищ Басюк (3592 носія), Бас (3260), Басова (2003), Басенко (1689), Басов (1503).

Поширення прізвища Басюк в Україні

Бандуристи отримували прізвища Бандура (3378 носіїв зараз), Бандурко та Бандурка (820 та 742), Бандур, Бандурак, Бандурович, Банделюк та інші.

Поширення прізвища Бандура в Україні

Рідкісними зараз є такі музичні прізвища як Гудак, Гудаков, Ліра, Лірник, Лірчук, Тримбалюк, Тримбуляк, Труба, Трубачова, Трубач, Трубачов.

