Многие козаки действительно носили женские фамилии: историк объяснил, как так произошло

Влияние женщин на козаков многие недооценивают

Многие считают, что украинские козаки вели разгульный и свободный образ жизни, и для женщин у них не было времени. Однако учёные не только опровергают этот факт, более того, оказывается, около 10% козаков носили "женские" фамилии.

Об этом на своем канале на YouTube рассказал известный украинский историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Алферов.

Он объяснил, что во времена козачества появились первые прототипы фамилий — прозвища, которые давались, когда имена уже заканчивались, а различать людей в окружении надо было. Обычно они давались отчеством, по роду занятий или по главным приметам, по которым человека могли вспомнить другие люди.

Но часто случалось так, что козак решил изменить жизнь, женился и переезжал в другую деревню к жене. Там его не знали, и он автоматически получал фамилию жены.

Алферов утверждает, что таким образом более 10% козаков носили женские фамилии и носят до сих пор, поскольку многие современные украинские фамилии сохранились со времен Запорожской Сечи.

Детальнее смотрите на видео:

