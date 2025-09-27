Ваші предки були справжніми злюками та плаксами, якщо у вас таке прізвище (список)

Спілкуватися із носіями цих прізвищ було дуже складно

Напевно, ні для кого не новина, що українські прізвища зазвичай походять від прізвиськ і можуть хоч трохи розповісти щось про ваших предків. Деякі прізвища могли давати виключно розумним та шановним українцям, тоді як інші прізвища навпаки давали тим, хто славився важким характером.

"Телеграф" зібрав частину таких прізвищ за інформацією товариства "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова у місті Прилуки.

Бурма, Бурмак, Бурмака — так називали буркунів, людей, які постійно чимось незадоволені.

Ворона – це прізвище давали людям похмурим, нелюдимим, чорнявим. Ворона люди завжди вважали символом мудрості та довголіття.

Галамага – так могли назвати людину, яка любила говорити нісенітницю і розповідати байки.

Завада – таке прізвище міг отримати колись той, хто якимось чином заважав своїм сусідам на розі чи вулиці.

Зленко – це прізвище могла отримати людина зла, сердита, недобра.

Журба, Журбенко – від слова "журба", "смуток". Таке прізвище могли дати людині, яка пережила велике горе чи трагедію.

Крапива – таке прізвище могли дати людині уїдливій, колючій.

Негода – таке прізвище, очевидно, отримала людина похмура, вередлива, зі сварливим характером.

Нюнько — від слова нюня, нюнявий, що означає плакса, плаксій. Таке прізвище пристало до людини плаксивої, яка завжди скаржилася.

