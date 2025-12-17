Схоже на прізвисько: скільки людей в Україні носять це "жирне" прізвище

Це прізвище не надто популярне в Україні

В Україні є багато кумедних прізвищ, що хоч і не звучать як образа, проте можуть бути сприйняті з негативним контекстом. Зокрема, прізвище Жирій.

Всього в Україні проживають 68 носіїв цього прізвища. Про це свідчать дані генеалогічного порталу "Рідні".

Більшість з них проживають на заході України. Зокрема, у Рогатинському районі Івано-Франківської області — 18 осіб та у Жидачівському районі Львівської області — 10 осіб.

Носії прізвища Жирій в Україні

Цікаво, що, згідно з картою, 11 носіїв цього прізвища значаться під Криворізькою міською радою. Найчастіше це прізвище мають люди з ім'ям Володимир та Світлана.

Носії прізвища Жирій в Кривому Розі

Походження прізвища

Мовознавці зазначають, що суфікс -ій брав досить активну участь в утворенні українських прізвиськ і прізвищ. Завдяки йому утворювалися прізвиська від дієслівних основ, виражаючи назву діяча, в якій іноді досить виразно звучить негативне емоційне забарвлення: Багрій, Басій, Буцій (від буцати), Бучій (бучати), Вертій, Гасій, Гладій, Дудлій, Жирій.

А також від чоловічих імен: Дахній (від Дахно, Дасій). Та від жіночих імен: Галій, Гапій (від Гапа, Гапка), Мариній, Марусій.

Також, прізвиська могли походити від іменників — загальних назв: Бабій, Бедрій, Бородій, Бугрій, Гарматій, Гелетій.

Більшість прізвищ цієї групи вказує насмішливо на якусь характеристичну ознаку носія, наприклад, Бородій — людина з бородою, Толовій — з великою головою, Капустій — любитель капусти, Лабій — лабатий, тобто з великими ногами чи руками, Мамій — мамин синок, Плахтій — мабуть, те саме, що й Бабій.

