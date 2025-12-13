Звучить, як матюк. Яке українське прізвище точно вас розвеселить

Лише кільком людям в Україні пощастило мати таке

В Україні існує чимало смішних та кумедних прізвищ, деякі з них можуть навіть нагадувати лайку. До прикладу, родове ім'я Йобак.

За даними порталу "Рідні", на території України мешкає всього 18 людей з цим прізвищем. Цікаво, що усі вони проживають у Закарпатській області.

Найчастіше це прізвище носять люди з ім'ям Катерина та Іван. На думку мовознавців, родове ім'я Йобак може походити від схожого прізвища Йовбак. Воно ж своєю чергою походить від угорського або словацького імені Jób. В українській мові це відповідає частині "Йов" чи "Йоб", з додаванням іменникового суфікса -ак.

Поширення прізвища Йобак

Виходить, що українське прізвище Йобак цілком може мати іноземне походження. Однак це остаточно ставить крапку у питанні: чи пов'язане це родове ім'я з матюками. Мовознавці одноголосно кажуть, що ні. А враховуючи те, що прізвище Йобак є лише на Закарпатті — це ще одне підтвердження угорського чи словацького впливу на його формування.

Нагадаємо, що в Україні є ще кілька прізвищ, які схожі на Йобака. Зокрема Йобко та Йобда. Ці родові імена теж ймовірніше утворились від іноземної частини "Jób".

