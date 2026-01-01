Можете притягнути фінансові проблеми на весь рік: що не можна робити 1 січня

Цей день варто прожити спокійно, щедро і з чистими намірами

Сьогодні, 1 січня, православні християни та греко-католики відзначають одразу дві важливі події — Обрізання Господнє та день пам’яті святого Василія Великого за новим стилем. Це не просто початок календарного року, а символічний старт нового духовного етапу, який у народі супроводжувався чіткими правилами, заборонами й прикметами.

Обрізання Господнє — одне з найдавніших християнських свят. Воно пов’язане з євангельською подією, що сталася на восьмий день після народження Ісуса Христа. За юдейським законом саме цього дня хлопчика обрізали й офіційно давали йому ім’я. Тоді ж Немовля назвали Ісусом, як було сповіщено архангелом.

1 січня також присвячене святителю Василію Великому. Він був одним із найвпливовіших християнських богословів IV століття. Святий Василій відомий боротьбою з єресями і турботою про бідних і хворих.

Традиції та прикмети 1 січня

У церковній традиції цей день починали з молитви — дякували за прожитий рік і просили благословення на новий. У народі були такі звичаї: щедрування та засівання — як символ добробуту; приготування щедрої вечері з м’ясними стравами і вітання чоловіків-Василів, яким приписували особливу "щасливу енергію" цього дня.

якщо вранці 1 січня першим до хати зайде чоловік — рік буде вдалим;

багато снігу в цей день — буде багатий урожай;

1 січня провели весело — до фінансової стабільності протягом року.

На дворі багато снігу. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 1 січня

сваритися і лаятися — конфлікт у перший день року "запускає" ланцюг сварок на весь рік;

конфлікт у перший день року "запускає" ланцюг сварок на весь рік; фізично працювати — вважається, це може спровокувати важку роботу на цілий рік;

— вважається, це може спровокувати важку роботу на цілий рік; позичати гроші — за народними віруваннями, разом із грошима можна віддати власний достаток;

— за народними віруваннями, разом із грошима можна віддати власний достаток; відмовляти в гостинності — скупість 1 січня трактується як поганий знак для фінансів і родинного щастя;

— скупість 1 січня трактується як поганий знак для фінансів і родинного щастя; починати справи зі злими думками — перший день року важливий не діями, а внутрішнім станом людини.

