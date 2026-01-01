Укр

Можете привлечь финансовые проблемы на весь год: что нельзя делать 1 января

Наталья Дума
Молодые люди ссорятся. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот день следует прожить спокойно, щедро и с чистыми намерениями

Сегодня, 1 января, православные христиане и греко-католики отмечают сразу два важных события — Обрезание Господне и день памяти святого Василия Великого по новому стилю. Это не просто начало календарного года, а символический старт нового духовного этапа, сопровождаемый в народе четкими правилами, запретами и приметами.

Обрезание Господне – один из древнейших христианских праздников. Оно связано с евангельским событием, которое произошло на восьмой день после рождения Иисуса Христа. По иудейскому закону именно в этот день мальчика обрезали и официально давали ему имя. Тогда же Младенца назвали Иисусом, как было извещено архангелом.

1 января также посвящено святителю Василию Великому. Он был одним из самых влиятельных христианских богословов IV века. Святой Василий известен борьбой с ересями и заботой о бедных и больных.

Традиции и приметы 1 января

В церковной традиции этот день начинали с молитвы — благодарили за прожитый год и просили благословения на новый. В народе были такие обычаи: щедрование и засевание как символ благосостояния; приготовление щедрого ужина с мясными блюдами и поздравления мужчин-Василиев, которым приписывали особую "счастливую энергию" в этот день.

  • если утром 1 января первым в дом зайдет мужчина – год будет удачным;
  • много снега в этот день – будет богатый урожай;
  • 1 января провели весело – до финансовой стабильности в течение года.
Снежная улица
Во дворе много снега. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 1 января

  • ссориться и ругаться - конфликт в первый день года "запускает" цепочку ссор на весь год;
  • физически работать — считается, что это может спровоцировать тяжелую работу на целый год;
  • одалживать деньги — по народным верованиям, вместе с деньгами можно отдать свой достаток;
  • отказывать в гостеприимстве – скупость 1 января трактуется как плохой знак для финансов и семейного счастья;
  • начинать дела со злыми мыслями – первый день года важен не действиями, а внутренним состоянием человека.

