"Для лінивих": в українському супермаркеті помітили унікальне олів’є по космічній ціні (відео)

Анастасія Мокрик
Олів’є Новина оновлена 31 грудня 2025, 15:20
Олів’є. Фото Колаж "Телеграфу"

Супермаркети пропонують швидкий варіант салату

Олів’є є невід’ємною частиною новорічного столу для багатьох українців. А для тих, хто не має часу на приготування, український супермаркет продає вже готовий салат у банці, який потрібно просто залити майонезом.

Що потрібно знати:

  • На офіційному сайті супермаркету вказано вартість 349 грн за 900 г
  • Ціни на інші салати – від 379 гривень за банку до 459 гривень
  • Будинки три кг олів’є можна приготувати за 400 грн

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Автор ролика показала банку із салатом, яку знайшла у мережі супермаркетів "Сільпо".

"Цього року ми не ріжемо салати, ми їх просто відкриваємо", - пише вона.

На офіційному сайті супермаркету вказано ціну на цей салат — 349 гривень за 900 грамів.

Ціни на олів'є в Україні
Ціни на олів'є. Скріншот: Сільпо

Крім ольв’є, на полицях є інші салати. Наприклад — "Ніжність", який коштуватиме 379 гривень за банку. Або салат "Цезар" — за 459 гривень.

Ціни на салат ніжність в Україні
Ціни на салат ніжність. Скріншот: Сільпо
Ціни на салат Цезар в Україні
Ціни на салат Цезар. Скріншот: Сільпо

У коментарях під роликом пишуть:

  • "За такі гроші я зроблю тазик"
  • "А чому так дорого?"
  • "Краще самим зробити салат, аніж платити за них такі гроші"
  • "Для лінивих"

Скільки коштує приготувати олів’є вдома

Три кілограми продуктів для приготування салату олів’є цього року коштуватимуть 406,87 гривні. Це на 5,8% більше, ніж торік, коли той самий набір інгредієнтів коштував приблизно 355-384 гривні залежно від місця покупки.

Ціна на продукти для олив’є в Україні.
Ціни на продукти для олів’є. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштують культові салати на Новий рік-2026 в Україні.

