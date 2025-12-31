"Для лінивих": в українському супермаркеті помітили унікальне олів’є по космічній ціні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Супермаркети пропонують швидкий варіант салату
Олів’є є невід’ємною частиною новорічного столу для багатьох українців. А для тих, хто не має часу на приготування, український супермаркет продає вже готовий салат у банці, який потрібно просто залити майонезом.
Що потрібно знати:
- На офіційному сайті супермаркету вказано вартість 349 грн за 900 г
- Ціни на інші салати – від 379 гривень за банку до 459 гривень
- Будинки три кг олів’є можна приготувати за 400 грн
Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Автор ролика показала банку із салатом, яку знайшла у мережі супермаркетів "Сільпо".
"Цього року ми не ріжемо салати, ми їх просто відкриваємо", - пише вона.
На офіційному сайті супермаркету вказано ціну на цей салат — 349 гривень за 900 грамів.
Крім ольв’є, на полицях є інші салати. Наприклад — "Ніжність", який коштуватиме 379 гривень за банку. Або салат "Цезар" — за 459 гривень.
У коментарях під роликом пишуть:
- "За такі гроші я зроблю тазик"
- "А чому так дорого?"
- "Краще самим зробити салат, аніж платити за них такі гроші"
- "Для лінивих"
Скільки коштує приготувати олів’є вдома
Три кілограми продуктів для приготування салату олів’є цього року коштуватимуть 406,87 гривні. Це на 5,8% більше, ніж торік, коли той самий набір інгредієнтів коштував приблизно 355-384 гривні залежно від місця покупки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштують культові салати на Новий рік-2026 в Україні.