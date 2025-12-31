"Для лінивих": в українському супермаркеті помітили унікальне олів’є по космічній ціні (відео)

Супермаркети пропонують швидкий варіант салату

Олів’є є невід’ємною частиною новорічного столу для багатьох українців. А для тих, хто не має часу на приготування, український супермаркет продає вже готовий салат у банці, який потрібно просто залити майонезом.

Що потрібно знати:

Ціни на інші салати – від 379 гривень за банку до 459 гривень

Будинки три кг олів’є можна приготувати за 400 грн

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Автор ролика показала банку із салатом, яку знайшла у мережі супермаркетів "Сільпо".

"Цього року ми не ріжемо салати, ми їх просто відкриваємо", - пише вона.

На офіційному сайті супермаркету вказано ціну на цей салат — 349 гривень за 900 грамів.

Ціни на олів'є. Скріншот: Сільпо

Крім ольв’є, на полицях є інші салати. Наприклад — "Ніжність", який коштуватиме 379 гривень за банку. Або салат "Цезар" — за 459 гривень.

Ціни на салат ніжність. Скріншот: Сільпо

Ціни на салат Цезар. Скріншот: Сільпо

У коментарях під роликом пишуть:

"За такі гроші я зроблю тазик"

"А чому так дорого?"

"Краще самим зробити салат, аніж платити за них такі гроші"

"Для лінивих"

Скільки коштує приготувати олів’є вдома

Три кілограми продуктів для приготування салату олів’є цього року коштуватимуть 406,87 гривні. Це на 5,8% більше, ніж торік, коли той самий набір інгредієнтів коштував приблизно 355-384 гривні залежно від місця покупки.

Ціни на продукти для олів’є. Інфографіка: "Телеграф"

