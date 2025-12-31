Скумбрія дешевше майже вполовину: у яких магазинах шукати акційні ціни на копчені продукти

Серед продуктів знайдете сир та ковбаски

На святковому новорічному столі можуть стояти не тільки салати чи закуски, а ще копчені продукти, як от риба чи м'ясо. Український магазин "Сільпо" виставив "жовті" цінники на деякі товари з цієї категорії.

Акції діють на копчений бекон, сир, скумбрію та маленькі ковбаски. Найбільше ціна впала на рибу, як дізнався "Телеграф". Знижки діють в межах 22-40%.

Мінус 40% на скумбрію та не тільки: огляд цінників в "Сільпо"

Так, сиро-копчений бекон "Monells" у нарізці вагою 110 грамів зараз продають за 94,99 гривні. Раніше його ціна становила 122 гривні.

Копчений сир сулугуні від "Лавки традицій Чізарня" коштує 49,90 гривні за 100 грамів. До знижки цей продукт продавали за 69,90 гривні, що на 29% дорожче.

Скумбрію гарячого копчення без голови можна придбати за 32,90 гривні за 100 грамів. Звичайна ціна цієї риби складала 54,90 гривні, тож різниця становить 22 гривні.

Також подешевшали копчені ковбаски "Tarczynski Kabanos" з м’яса птиці та свинини. Упаковка вагою 220 грамів коштує 139 гривень замість 194 гривень, що відповідає знижці у 28%.

Що купити в "Сільпо" до столу

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українському супермаркеті помітили унікальне олів’є по космічній ціні.