Ціна — кілька мінімалок: кандидат у глави ОП засвітив люксовий светр у мережі

Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк, який може стати головою Офісу президента, показав у соцмережах фото, де він позує у светрі люксового бренду Polo Ralph Lauren. Його ціна — трохи більша за три мінімальні зарплати в Україні.

Що потрібно знати:

Ціна светра на різних сайтах варіюється — 525€ — 675$

Polo Bear, те саме ведмежа, стало символом бренду

У колекції є аналогічні моделі для дітей

Фотографія була опублікована на сторінці Власюка у Facebook. На ньому — синій светр Ralph Lauren, прикрашений фірмовим мотивом Polo Bear — маленьким ведмежати, який став культовим символом Polo Ralph Lauren. Ведмедик вперше з’явився як талісман після того, як співробітники подарували Ральфу Лорену м’якого ведмедя в його стилі одягу — і з того часу він став центральним елементом багатьох светрів бренду.

Владислав Власюк. Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки коштував Власюку такий светр. Сам він у коментарях під фотографією залишив посилання на сайт, де придбав річ. Однак там зараз конкретно такого светра немає, відповідно не вказана і вартість. Тому ми переглянули ціни на інших сайтах.

Так, наприклад, на деяких сайтах ціни на цей светр — 525 євро та 675 доларів, тобто приблизно 26 203 грн та 28 695 грн.

Ціни на светр Ralph Lauren

Що цікаво, ціна такого светра — це більше трьох мінімальних латок — 8 000 гривень.

Також додамо, що в колекції є аналогічні дитячі светри. На офіційному сайті Ralph Lauren ціна на таку річ – 519 доларів, тобто приблизно 22 тис. грн.

Ціни на дитячий светр Ralph Lauren

