Рус

Ціна — кілька мінімалок: кандидат у глави ОП засвітив люксовий светр у мережі

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Владислав Власюк Новина оновлена 31 грудня 2025, 14:25
Владислав Власюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Сам він у коментарях під фотографією залишив посилання на сайт, де придбав річ

Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк, який може стати головою Офісу президента, показав у соцмережах фото, де він позує у светрі люксового бренду Polo Ralph Lauren. Його ціна — трохи більша за три мінімальні зарплати в Україні.

Що потрібно знати:

  • Ціна светра на різних сайтах варіюється — 525€ — 675$
  • Polo Bear, те саме ведмежа, стало символом бренду
  • У колекції є аналогічні моделі для дітей

Фотографія була опублікована на сторінці Власюка у Facebook. На ньому — синій светр Ralph Lauren, прикрашений фірмовим мотивом Polo Bear — маленьким ведмежати, який став культовим символом Polo Ralph Lauren. Ведмедик вперше з’явився як талісман після того, як співробітники подарували Ральфу Лорену м’якого ведмедя в його стилі одягу — і з того часу він став центральним елементом багатьох светрів бренду.

Владислав Власюк
Владислав Власюк. Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки коштував Власюку такий светр. Сам він у коментарях під фотографією залишив посилання на сайт, де придбав річ. Однак там зараз конкретно такого светра немає, відповідно не вказана і вартість. Тому ми переглянули ціни на інших сайтах.

Так, наприклад, на деяких сайтах ціни на цей светр — 525 євро та 675 доларів, тобто приблизно 26 203 грн та 28 695 грн.

Ціни на светр Ralph Lauren
Ціни на светр Ralph Lauren
Ціни на светр Ralph Lauren
Ціни на светр Ralph Lauren

Що цікаво, ціна такого светра — це більше трьох мінімальних латок — 8 000 гривень.

Також додамо, що в колекції є аналогічні дитячі светри. На офіційному сайті Ralph Lauren ціна на таку річ – 519 доларів, тобто приблизно 22 тис. грн.

Ціни на дитячий светр Ralph Lauren
Ціни на дитячий светр Ralph Lauren

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суддя з Одеси під час війни відзначилася розкішними покупками.

Теги:
#Ціна #Ralph Lauren #Светр #Владислав Власюк