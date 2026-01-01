З Днем святого Василя! Красиві привітання в картинках та прозі українською мовою
Побажайте рідним та друзям успіхів та добробуту
У четвер, 1 січня, Україна відзначає День святого Василя Великого. Сьогодні заведено засівати дома зерном на щастя, добробут та щедрий рік, а також вітати друзів, близьких та всіх знайомих Василів з Днем ангела.
Святий Василь Великий — один із найшанованіших християнських святих. Це свято вважається символом початку року, добрих намірів та надії на добробут, а посівання у цей день сприймається як знак побажання достатку, миру та щедрого року для кожного дому.
"Телеграф" зібрав добірку зворушливих побажань та гарних листівок з нагоди свята. Можете відправити їх рідним, близьким та друзям у будь-якому месенджері.
З Днем Василя! Нехай цей день принесе у вашу оселю щедрість, мир і радість, а кожне зернятко посівальників проросте щастям, здоров’ям і добрими новинами. Хай новий рік буде світлим, спокійним і благословенним для всієї родини.
Вітаю з Днем святого Василя! Бажаю, щоб у новому році у вашому домі завжди панували тепло, любов і злагода, а доля щедро віддячувала за добрі справи. Нехай рік починається з усмішок і добрих звісток.
Нехай Святий Василь принесе частинку святості, добра і милосердя до Вашої оселі й Вашого життя! Бажаємо радості, здоров’я та успіхів на шляху. Мирного неба над головою, любові та щастя.
Зі святом Василя! Бажаю, щоб новий рік щедро обдарував вас силою, натхненням і добрими людьми поруч. Хай усе задумане здійснюється легко й у свій час.
