З Днем святого Василя! Красиві привітання в картинках та прозі українською мовою

Побажайте рідним та друзям успіхів та добробуту

У четвер, 1 січня, Україна відзначає День святого Василя Великого. Сьогодні заведено засівати дома зерном на щастя, добробут та щедрий рік, а також вітати друзів, близьких та всіх знайомих Василів з Днем ангела.

Святий Василь Великий — один із найшанованіших християнських святих. Це свято вважається символом початку року, добрих намірів та надії на добробут, а посівання у цей день сприймається як знак побажання достатку, миру та щедрого року для кожного дому.

"Телеграф" зібрав добірку зворушливих побажань та гарних листівок з нагоди свята. Можете відправити їх рідним, близьким та друзям у будь-якому месенджері.

З Днем Василя! Нехай цей день принесе у вашу оселю щедрість, мир і радість, а кожне зернятко посівальників проросте щастям, здоров’ям і добрими новинами. Хай новий рік буде світлим, спокійним і благословенним для всієї родини.

День святого Василя 2026, Фото: uaportal.com

Вітаю з Днем святого Василя! Бажаю, щоб у новому році у вашому домі завжди панували тепло, любов і злагода, а доля щедро віддячувала за добрі справи. Нехай рік починається з усмішок і добрих звісток.

Вітаємо з Днем святого Василя 2026, Фото: OBOZ.UA

Нехай Святий Василь принесе частинку святості, добра і милосердя до Вашої оселі й Вашого життя! Бажаємо радості, здоров’я та успіхів на шляху. Мирного неба над головою, любові та щастя.

День святого Василя 2026 листівки, Фото: Хочу

Зі святом Василя! Бажаю, щоб новий рік щедро обдарував вас силою, натхненням і добрими людьми поруч. Хай усе задумане здійснюється легко й у свій час.

День святого Василя 2026 привітання своїми словами, Фото: Хочу

"Телеграф" писав раніше, як привітати рідних та друзів із роком Коня. Смішні побажання та яскраві картинки.