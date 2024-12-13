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Найкращі посівалки 2025 українською мовою: вірші та листівки

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Першим у дім має увійти посівник — чоловік Новина оновлена 13 грудня 2024, 11:51
Першим у дім має увійти посівник — чоловік. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Побажайте у свята близьким здоров’я та добробуту

Українські зимові свята наповнені багатьма старими традиціями. З давніх-давен люди святкували їх з піснями, танцями та веселими гуляннями в яскравих костюмах. До сьогоднішнього дня збереглися колядки, щедрівки та посівалки — святкові пісні, які найчастіше виконують діти.

В Україні посівання традиційно проводять на Старий Новий рік і зазвичай цим займаються хлопчики. Наші пращури вірили, що якщо першим у дім на Новий рік увійде чоловік, це принесе удачу та добробут.

Оскільки Старий Новий рік — це не церковне свято, його дата не зсувається за новоюліанським календарем. У 2025 році він відзначатиметься, як і раніше, у ніч із 13 на 14 січня. Разом з тим свята Маланки (13 січня) та Василя (14 січня) тепер зрушили, і по-новому вони приходитимуться на 31 грудня та 1 січня відповідно. Цікаво, що у деяких регіонах країни починають посівати вже з 31 грудня.

Посівалки українською мовою 2025:

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

листівка посівалки

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком поздоровляю!

картинка посівалки

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку і в мішку,

І в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці і в колисці!

листівка посівалки українською

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм –

На щастя, на здоров’я,

На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік, –

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла!

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

картинка посівалки українською

Сію-сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Хай завжди вам щастя ллється,

Хай добро в сім’ї ведеться,

Хай здоров’я з вами буде,

Хай родина не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

листівка посівалки українською

Сію-вію-посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні,

Засіваю вашу хату –

Будьте радісні й багаті,

Сію густо-перехресно –

На добробут людям чесним!

Промовляю з кожним кроком:

Миру всім! І з Новим роком!

Нагадаємо, що зараз саме час подумати, якими подарунками порадувати близьких на свята. "Телеграф" розкрив ідеї подарунків на Новий рік 2025.

Теги:
#Свята #Старий Новий рік #Посевалкі