С Днем святого Василия! Красивые поздравления в картинках и прозе на украинском языке
Пожелайте родным и друзьям успехов и благополучия
В четверг, 1 января, Украина отмечает День святого Василия Великого. Сегодня принято засевать дома зерном на счастье, благополучие и щедрый год, а также поздравлять друзей, близких и всех обладателей имени Василий с Днем ангела.
Святой Василий Великий — один из самых почитаемых христианских святых. Этот праздник считается символом начала года, добрых намерений и надежды на благополучие, а посевание в этот день воспринимается как знак пожелания достатка, мира и щедрого года для каждого дома.
"Телеграф" собрал подборку трогательных пожеланий и красивых открыток по случаю Васильева дня. Можете отправить их родным, близких и друзьям в любом мессенджере.
З Днем Василя! Нехай цей день принесе у вашу оселю щедрість, мир і радість, а кожне зернятко посівальників проросте щастям, здоров’ям і добрими новинами. Хай новий рік буде світлим, спокійним і благословенним для всієї родини.
Вітаю з Днем святого Василя! Бажаю, щоб у новому році у вашому домі завжди панували тепло, любов і злагода, а доля щедро віддячувала за добрі справи. Нехай рік починається з усмішок і добрих звісток.
Нехай Святий Василь принесе частинку святості, добра і милосердя до Вашої оселі й Вашого життя! Бажаємо радості, здоров’я та успіхів на шляху. Мирного неба над головою, любові та щастя
Зі святом Василя! Бажаю, щоб новий рік щедро обдарував вас силою, натхненням і добрими людьми поруч. Хай усе задумане здійснюється легко й у свій час.
