С Днем святого Василия! Красивые поздравления в картинках и прозе на украинском языке

Пожелайте родным и друзьям успехов и благополучия

В четверг, 1 января, Украина отмечает День святого Василия Великого. Сегодня принято засевать дома зерном на счастье, благополучие и щедрый год, а также поздравлять друзей, близких и всех обладателей имени Василий с Днем ангела.

Святой Василий Великий — один из самых почитаемых христианских святых. Этот праздник считается символом начала года, добрых намерений и надежды на благополучие, а посевание в этот день воспринимается как знак пожелания достатка, мира и щедрого года для каждого дома.

"Телеграф" собрал подборку трогательных пожеланий и красивых открыток по случаю Васильева дня. Можете отправить их родным, близких и друзьям в любом мессенджере.

З Днем Василя! Нехай цей день принесе у вашу оселю щедрість, мир і радість, а кожне зернятко посівальників проросте щастям, здоров’ям і добрими новинами. Хай новий рік буде світлим, спокійним і благословенним для всієї родини.

День святого Василя 2026, Фото: uaportal.com

Вітаю з Днем святого Василя! Бажаю, щоб у новому році у вашому домі завжди панували тепло, любов і злагода, а доля щедро віддячувала за добрі справи. Нехай рік починається з усмішок і добрих звісток.

Вітаємо з Днем святого Василя 2026, Фото: OBOZ.UA

Нехай Святий Василь принесе частинку святості, добра і милосердя до Вашої оселі й Вашого життя! Бажаємо радості, здоров’я та успіхів на шляху. Мирного неба над головою, любові та щастя

День святого Василя 2026 листівки, Фото: Хочу

Зі святом Василя! Бажаю, щоб новий рік щедро обдарував вас силою, натхненням і добрими людьми поруч. Хай усе задумане здійснюється легко й у свій час.

День святого Василя 2026 привітання своїми словами, Фото: Хочу

"Телеграф" писал ранее, как поздравить родных и друзей с годом Лошади. Забавные пожелания и яркие картинки.