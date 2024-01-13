Рус

Яскраві привітання зі Старим Новим роком 2025: листівки і картинки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55519
Старий Новий рік – це особливе свято Новина оновлена 13 січня 2025, 15:34
Старий Новий рік – це особливе свято. Фото Телеграф

Не забудьте побажати близьким у це свято миру та радості

Щороку в ніч із 13 на 14 січня в Україні відзначають особливе та улюблене багатьма свято — Старий Новий рік, також відоме як Новий рік на біс.

Це свято немає церковного статусу, його дата залишається незмінною навіть після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. А ось свята Маланки (святої Меланії) та святого Василя, які раніше відзначалися за старим церковним календарем 13 та 14 січня, тепер перенесені. По-новому вони припадають на 31 грудня та 1 січня.

Кожен сам вирішує, чи святкувати Старий Новий рік, але не зайвим точно буде передати теплі привітання близьким, побажати їм здоров'я, успіхів, здійснення мрій і, що особливо важливо, миру в цей непростий для України час.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки для привітань у Старий Новий рік 2025. Поділіться яскравою листівкою з рідними та друзями через соціальні мережі чи месенджери.

листівка зі старим новим роком вітаю
листівка зі старим новим роком
листівка вітаю зі старим новим роком
картинка зі старим новим роком
картинка вітаю від душі із старим вас новим роком
картинка вітаю зі старим новим роком

Ми писали, чи буде цього дня тепло. "Телеграф" розповів, яка погода буде сьогодні 14 січня.

Теги:
#Поздоровлення #Старий Новий рік #Листівки