Яскраві привітання зі Старим Новим роком 2025: листівки і картинки

Не забудьте побажати близьким у це свято миру та радості

Щороку в ніч із 13 на 14 січня в Україні відзначають особливе та улюблене багатьма свято — Старий Новий рік, також відоме як Новий рік на біс.

Це свято немає церковного статусу, його дата залишається незмінною навіть після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. А ось свята Маланки (святої Меланії) та святого Василя, які раніше відзначалися за старим церковним календарем 13 та 14 січня, тепер перенесені. По-новому вони припадають на 31 грудня та 1 січня.

Кожен сам вирішує, чи святкувати Старий Новий рік, але не зайвим точно буде передати теплі привітання близьким, побажати їм здоров'я, успіхів, здійснення мрій і, що особливо важливо, миру в цей непростий для України час.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки для привітань у Старий Новий рік 2025. Поділіться яскравою листівкою з рідними та друзями через соціальні мережі чи месенджери.

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