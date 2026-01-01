Ніякого "Зі святом Нового року". Як правильно українською вітатись 1 січня

Казати "поздравляю з Новим роком" теж неправильно

Українці досить часто проводять 1 січня у компанії друзів та родини. Аби не осоромитись в цей період, треба знати як правильно українською вітатись на Новий рік.

"Телеграф" відповість на це питання. Зауважимо, що 1 січня в Україні віряни також відзначають свято Василя.

Однією з найпоширеніших помилок є казати "Поздравляю з Новим роком". Адже в українській є щонайменше два відповідники до російського "поздравляю". Йдеться про слово "поздоровляю", яке можна використовувати і для привітання з Новим роком, і з іншими святами. Окрім того, можна вживати слово "вітаю".

До прикладу:

"Вітаю з Новим роком!"

"Поздоровляю з Новим роком!"

Також 1 січня віряни святкують День пам'яті святого Василія Великого. Тому можна казати:

"З Днем Василя!"

"Зі святом Василя, нехай він принесе достаток, мир і злагоду"

До слова, казати українською "Зі святом Нового року" неправильно, адже Новий рік — це вже свято. Тобто використовуючи цю конструкцію, людина вдається до тавтології. Тому краще вітати "З Новим роком!"

Додамо, що Новий рік може мати дві форми: "Новий рік" та "новий рік". Різниця в написанні літери полягає в тому, що якщо йдеться про свято, тоді з великої, якщо про проміжок часу — з малої.

