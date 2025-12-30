Не "з прошедшим Новим роком": як правильно вітати українською

Існує кілька відповідних формулювань

Якщо ви хочете привітати людину з Новим роком вже після самого свята, не варто використовувати "із прошедшим" — це калька з російської мови. Є кілька варіантів фраз, які правильно звучатимуть.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як уникнути неправильних слів у своєму привітанні та зробити його красивішим та милозвучнішим. В українській мові існує кілька формулювань, які можна використовувати залежно від ситуації та ступеня офіційності спілкування.

Для більш теплого та неформального спілкування підійдуть такі фрази:

"Хоч і з запізненням, але з Новим Роком!" ,

, "З минулим Новим роком! Хай він принесе радість, спокій і добрі новини".

У діловому чи офіційному листуванні краще використовувати стримані формулювання, наприклад:

"Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року"

"Вітаю вас із минулим Новим роком та бажаю успіхів у новому році".

