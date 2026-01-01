Никакого "Зі святом Нового року". Как правильно на украинском здороваться 1 января

Говорить "поздравляю з Новим роком" тоже неправильно

Украинцы часто проводят 1 января в компании друзей и семьи. Чтобы не оконфузиться в этот период, нужно знать как правильно на украинском здороваться на Новый год.

"Телеграф" ответит на этот вопрос. Отметим, что 1 января в Украине верующие отмечают праздник Василия.

Одной из самых распространенных ошибок является "Поздравляю з Новим роком". Ведь в украинском есть по меньшей мере два аналога к российскому "поздравляю". Речь идет о слове "поздоровляю", которое можно использовать и для поздравления с Новым годом, и с другими праздниками. Кроме того, можно использовать слово "вітаю".

К примеру:

"Вітаю з Новим роком!"

"Поздоровляю з Новим роком!"

Также 1 января верующие отмечают День памяти святого Василия Великого. Поэтому можно говорить:

"З Днем Василя!"

"Зі святом Василя, нехай він принесе достаток, мир і злагоду"

К слову, говорить на украинском "Зі святом Нового року" неправильно, ведь Новый год — это уже праздник. То есть используя эту конструкцию, человек прибегает к тавтологии. Поэтому лучше поздравлять "З Новим роком!"

Добавим, что Новий рік может иметь две формы: Новий рік и новий рік. Разница в написании буквы состоит в том, что если речь идет о празднике, тогда с прописной, если о промежутке времени — с маленькой.

