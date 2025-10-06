"Голос Майдану", втрата дружини і служба в армії: де зараз колишній міністр культури Нищук

52-річний артист сьогодні обіймає важливу посаду

Відомий український актор театру та кіно, колишній міністр культури України Євген Нищук залишається публічною людиною. У 2016 році у його житті трапилася сімейна трагедія, а сьогодні він — знову щасливий чоловік і батько.

Що потрібно знати:

Євген Нищук пройшов шлях від актора театру "Сузір’я" до міністра культури України

Актор пережив особисту трагедію, втративши дружину-акторку Оксану Батько

Під час війни артист пішов служити до Тероборони та ЗСУ

Майбутній артист народився 29 грудня 1972 року в Івано-Франківську. Здобув акторську освіту в Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого та приєднався до трупи театру "Сузір’я". Пізніше грав у театрі "Ательє 16" та "Мушля". Паралельно з акторською кар’єрою Нищук працював ведучим на фестивалях, державних та культурних заходах.

Євген Нищук у молодості

Євген проявляв інтерес і до політики. 2007 року він балотувався до парламенту від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але до Верховної Ради не пройшов. Брав активну участь в Помаранчевій революції та Революції Гідності, де став "голосом Майдану" — був модератором на сцені.

У лютому 2014 року Нищука було призначено міністром культури України. На цій посаді він виступав за заборону на в’їзд до країни російських артистів, які підтримують агресію проти України. Через два роки знову обійняв посаду, але вже в уряді Володимира Гройсмана. 2021 року Євген приєднався до політради партії "Українська стратегія Гройсмана" та очолив Івано-Франківську обласну організацію.

Родина Євгена Нищука

2016-го уві сні померла дружина колишнього міністра, українська актриса драматичного театру імені Франка Оксана Батько-Нищук. За словами Євгена, її не стало через "любов, яка зробила її вразливою". Артистці було лише 43 роки. Від цього шлюбу чоловік має 30-річного сина Олекса.

Оксана Батько-Нищук померла у 2016 році

Згодом Нищук розпочав стосунки з актрисою та співачкою Анастасією Блажчук — вона молодша за Євгена на 18 років. У коментарі ТСН чоловік зізнався, що вони не в офіційному шлюбі, при цьому пара вже має спільних дітей: 6-річного сина Євгена і 3-річну доньку Ганну.

Ми в цивільних стосунках, але це питання я не обговорюю. Я нічого не приховую. У мене складна історія після втрати дружини, тому для мене це дуже чутливі питання, аби їх виносити на загал Євген Нищук

Анастасія Блажчук. На другому фото — Євген з дітьми та сином від першого шлюбу

Де зараз Євген Нищук

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євген Нищук вступив до лав ТРО, де виконував завдання у Київській області. Пізніше він приєднався до ЗСУ, служив у підрозділі аеророзвідки на півдні країни.

2023 року Нищук обійняв посаду голови Комітету Нацпремії України імені Тараса Шевченка, а у квітні 2024-го — генерального директора та художнього керівника Національного академічного театру імені Івана Франка. За словами Нищука, після переходу на цю посаду його звільнили з військової служби у запас.

Євген Нищук продовжує дбати про українську культуру. У вересні колишній міністр відвідав концерт-містерію Анжеліки Рудницької у Києві.