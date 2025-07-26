Занедбані будинки у безлюдній глибинці: як виглядає російське село, де народився головком ЗСУ Сирський

У дерев’яних спорудах, мабуть, уже давно ніхто не живе

Рівно 60 років тому у російському селі Новинки народився майбутній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Нині місце дитинства українського військового практично пустує.

Глибинка під назвою Новинки у Кіржацькому районі Володимирської області, де 26 липня 1965 року народився український воєначальник (згідно з Вікіпедією), фактично спорожніла. "Телеграф" розповідає, що відомо про місце, де народився та виріс Сирський.

Новинки Кіржацького району розташовані за 20 кілометрів на південь від центру поселення — села Кіпрево. У 1859 році у населеному пункті проживало 64 особи, до 1905 року кількість жителів збільшилася до 102. 1926 року населення становило 76 людей, і з 2002 по 2021 рік — 0 людей.

Судячи з карти, у селі є лише одна вулиця Польова. Біля центральної дороги, за знімками 2007 року, знаходиться невелика каплиця. Багато дерев’яних будинків у Новинках занедбані.

2007 рік

2007 рік

Невелика ділянка Новинок була забудована деякими дачами з більш-менш нормальним фасадом та ремонтом:

2011 рік

2019 рік

Зовсім інше село Новинки

У росЗМІ стверджують, що головнокомандувач ЗСУ родом з однойменного села, що знаходиться в іншому районі області. Пишуть, що Сирський народився у селі Новинки Петушинського району Володимирської області.

Там знаходиться трохи більше дерев’яних будинків, але й вони у сумному стані. 2002 року населення цих Новинок становило 24 особи, 2010 — 32, а до 2021 року скоротилося до всього лише 8 мешканців.

На фото нижче — будинок, де нібито було зареєстровано бабусю Сирського, він сам та його мати. Також стверджується, що родина майбутнього воєначальника мешкала за кілька кілометрів у військовому містечку "Костерево-1", де служив батько Сирського.

Родичі Сирського залишилися жити у країні-агресорці. Раніше ми розповідали, як виглядають батьки і рідний брат головкома ЗСУ.