Знадобиться два домашні інгредієнти: як повернути до життя вмираючий вазон

Покрокова інструкція, як реанімувати вазон, який в’яне

Кімнатні рослини – чудова ідея для прикраси інтер’єру та створення в будинку затишної атмосфери. А якщо ви ще й любите займатися цією справою, то взагалі супер. Однак буває так, що рослина може почати в’янути. Причин цьому може бути безліч, але рішення проблеми є.

"Телеграф" розповість, як врятувати вмираючу кімнатну рослину без зайвих засобів та зусиль.

Як врятувати вмираючу рослину?

Якщо ви помітили, що ваша кімнатна рослина почала в'янути чи вмирати, то поспішіть її врятувати. Для цього є перевірений метод, який точно допомагає, пише Express.

Перше, що потрібно зробити, це обрізати все зів’яле листя та стебла кімнатної рослини. Потім потрібно акуратно дістати вазон із горщика і розпушити ґрунт навколо коріння. Також перевірте кореневу систему на наявність гнилі або інших пошкоджень.

Змішайте новий ґрунт під цю рослину з двома столовими ложками вівса та однією столовою ложкою англійської солі. А потім посадіть рослину як завжди в цю суміш.

Овес у ґрунті збагачує її поживними речовинами, а англійська сіль забезпечить рослину магнієм, який так необхідний для здорового росту та процвітання. З цим лайфхаком вашу кімнатну рослину буде врятовано.

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