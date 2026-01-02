Шоколад подешевшав майже вдвічі: в якому магазині вдасться зекономити понад 100 грн

Є чотири види шоколаду, на які діють "жовті цінники"

В українських супермаркетах тривають знижки на популярні продукти. Серед них можна знайти каву, а до неї ще можна купити солодощі.

Акції на шоколад діятимуть до 6 січня 2026 року в "АТБ". Знижки сягають до 44%, повідомляє "Телеграф" із посиланням на актуальні пропозиції магазину.

Скільки зараз коштує шоколад Roshen в "АТБ"

Зокрема, шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом і шоколадно-карамельною начинкою вагою 295 грамів продають за 128,90 гривень. Раніше його ціна становила 231,80 гривень, тож економія перевищує 100 гривень.

Також за акційною ціною можна купити ще кілька видів шоколаду Roshen Lacmi. молочний шоколад з мигдалем, кокосовим кремом і рисовими кульками вагою 280 грамів, шоколад Strawberry cake зі смаком полуниці з кремом і печивом вагою 275 грамів, а також молочний шоколад з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою вагою 295 грамів коштують по 109,90 гривень кожен. Стара ціна цих продуктів — 196,70 гривень.

Що купити по знижці в "АТБ"

