Додайте це у воду і холодильник запахне свіжістю: австралійка поділилася секретом (відео)

Ефект від цього лайфхака ви відчуєте миттєво

Через відключення електроенергії в Україні холодильники іноді залишаються без електрики на довгі години. Відповідно, через це псуються продукти й може виникнути неприємний запах.

У своєму TikTok австралійка Шантель Міла розповіла, як швидко та ефективно можна усунути проблему. Знадобиться лише кілька домашніх засобів.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Неприємний запах у холодильнику можна усунути, якщо змішати в пульверизаторі 1 склянку води, 1/2 склянки білого оцту та кілька крапель ванільного екстракту. Цією сумішшю потрібно акуратно протерти полиці, ящики та ущільнювачі холодильника.

Білий оцет ефективно нейтралізує запахи та знищує мікроби, а ваніль надає свіжого, приємного аромату. Завдяки цьому трюку ваш холодильник пахне чистотою, а продукти зберігатиметься довше.

Цей спосіб не вимагає дорогих засобів для чищення, інгредієнти майже завжди є вдома, а результат видно відразу. Проста профілактика допоможе вам підтримувати свіжість холодильника.

