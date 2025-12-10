Як почистити відсік пральної машини для порошку за 10 хвилин: простий лайфхак з ТікТок

Ви зробите всього три дії й відсік вашої пралки засяє чистотою

Багато господинь навіть не підозрюють, скільки бруду і бактерій може накопичитися у відсіку для прального порошку. Але є один простий трюк, який робить його чистим майже миттєво.

Для цього потрібно всього кілька вологих серветок і звичайний засіб для чищення, наприклад доместос. Дівчина з ТікТок одразу показала ефект.

Тож, серветки поливають хімічним засобом і кладуть у відсік для порошку. Далі треба залишити їх на 10 хвилин, поки засіб подіє. За цей час він розм’якшує забруднення і допомагає видалити залишки порошку та нальоту.

