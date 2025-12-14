Значно спростять прибирання: 7 дієвих лайфхаків для чистоти в домі

Ці побутові хитрощі прості, але дуже ефективні

Люди постійно вигадують лайфхаки, щоб спростити складні процеси. Наступні підказки допоможуть зекономити сили та скоротити час прибирання.

"Телеграф" розповідає про 7 побутових секретів, які стануть в пригоді господиням. Більшість компонентів для цих методів є в кожній домівці.

Лак для волосся проти шерсті тварин. Щоб легко відчистити меблі від шерсті ваших улюбленців, збризкайте лаком гумову рукавичку і проведіть рукою по поверхні. До рукавички відразу прилипне шерсть, що дозволить скоротити час прибирання.

Лак для волосся

Зубна паста в зливному бачку унітаза. Покладіть у бачок унітаза тюбик зубної пасти з кількома отворами. Цей спосіб дозволить без зусиль підтримувати свіжість у туалеті.

Зубна паста в бачку унітаза

Губка для миття посуду з милом. Натріть небагато мила на тертушці і, зробивши в губці для миття посуду невеликий розріз, насипте туди стружку. Це дозволить не так часто використовувати мийний засіб.

Губка для миття посуду

Наждачний папір для одягу. З часом на одязі з'являються потертості, щоб їх позбутись, пройдіться легкими рухами по тканині.

Наждачний папір

Піна для гоління для чистоти туалету. Нанесіть піну для гоління на унітаз та кахель. Це допоможе позбавитись будь-яких запахів та підтримувати чистоту.

Піна для гоління допоможе підтримувати чистоту та свіжість

Кухонні губки для свіжості овочів. Фрукти та овочі залишаться свіжими довше, якщо покласти на дно ящика у холодильнику кілька сухих губок для миття посуду. Це запобігатиме псуванню продуктів і неприємним запахам у холодильнику.

Губки для миття посуду

