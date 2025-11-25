Як картинка з Pinterest: на Одещині знайшли унікальну рослину, яку їдять у європейських ресторанах

Страви з цієї рослини подають у ресторанах Нідерландів

На півдні Одещини, у Нацпарку "Тузловські лимани" росте рослина, яка виглядає так, ніби землю хтось накрив зеленим пухнастим пледом із Pinterest. Це солерос трав’янистий (Salicornia europaea) – яскравий мешканець солончаків, якого в Європі давно подають у ресторанах, а українці тільки відкривають заново.

Відео рослини поділився доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв. Виглядає солерос дуже ефектно.

Насичений червоний колір, текстура. У полі, де росте багато цих рослин, хочеться просто робити фотосесію.

Що це за рослина?

Солерос належить до родини амарантових і в Україні представлений одним видом. Він росте на мокрих солончаках лиманів та морських узбережжях, де звичайні рослини вже давно б здалися. Його латинська назва буквально складається зі слів "сіль" та "ріг" – через гілочки, які схожі на мініатюрні роги.

Солерос трав'янистий

Чим корисний солерос

За словами Русєва, солерос — не просто красива рослина. Вона містить антиоксиданти, вітамін С, мікроелементи — йод, магній. Причому склад залежить від того, у якій частині узбережжя він росте та наскільки засолений ґрунт.

Солерос трав'янистий

Чи їдять його в Україні?

Тварини – не дуже фанати. Але от люди в Європі, особливо в Нідерландах, давно знайшли застосування. Солерос додають у салати та подають у ресторанах як справжній делікатес. Там він – не просто травичка, а тренд.

