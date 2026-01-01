"Натуральна шерсть, люкс". Українка насмішила мережу "пухнастою" знахідкою на секонді (відео)

У мережі поцікавились, на яку суму витягнув "натуральний" комірець

У мережі завірусилось кумедне відео українки з секондхенду. Дівчина шукала собі одяг, а натрапила на великого пухнастого кота.

Відповідне відео опублікували у Тік Ток. Воно одразу набрало купу переглядів та лайків, а також коментарів.

На відео дівчина дивитися різний одяг на полицях та опускає руки в низ. Спочатку вона просто мацає щось хутряне та намагається його взяти, але потім розуміє, що це не комірець чи шапка, а справжній кіт. Кілька хвилин пухнастик навіть не реагував на доторки, а згодом лише трохи повів вухами.

Кіт так міцно спав, що не звертав увагу на покупців. Але через деякий час тваринка прокинулась та вільно гуляла по секондхенду серед людей.

У коментарях користувачів це відео неабияк розвеселило. Вони жартували про те, скільки коштуватиме кілограм кота та на яку суму він витягнув. Адже у багатьох секондхендах речі продають на вагу. Люди писали:

Треба брати, але зачекати, коли за кг буде менша ціна

Я подумала, що то хутряна шапка

А кіт, як новий. Нада брати

Натуральна шерсть, на люксі, певно

Теж його бачила. Трішки був нежданчик, коли одяг на нижній поличці заворушився

Оце я розумію знайшли скарб

Раніше "Телеграф" розповідав, що "котяча" преміум ялинка в Дніпрі повеселила українців. Вже показали, як вона виглядає на фото.