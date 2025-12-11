"Старший адміністратор" на касі: недружня кішка з "Аврори" підкорює Treads (відео)

Користувачі жартують про особисті кордони та статус тварини у магазині

Аврора продовжує тренд котів-касирів. Днями опублікували відео, це кішка на касі зовсім не в настрої. Вона негативно реагує на дітей, які намагаються її торкнутися.

Автор допису зазначає: "Дайте адресу цієї Аврори і я буду щодня туди після роботи заходити". На відео додана пісня зі словами "ой я не вредна, я самозакохана", вочевидь натякаючи на гоноровий вид кішки. На момент написання тексту у відео майже 9 тисяч лайків.

Користувачі наголошують: "Так поводити себе може тільки старший адміністратор", що "Роботу з людьми навіть коти не вивозять", а також згадують відомий мем про зарозумілість котів.

"- Візьміть гримні за те що ви такий красівий

- Тут не хватає", — пише користувачка Алла.

Щодо того, що кішка несхвально реагує на спроби її торкнутися, коментатори нагадують: "це як в музеї: дивитись можна трогати ні!", а також наголошують на пропрацьованості особистих кордонів у кота на відео.

Зазначимо, інтернет-тренд на котів на робочих місцях також підтримали й інші компанії, зокрема Нова пошта. У однієї з кішок навіть є іменний бейдж.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одного з котів Нової пошти зазнімкували в інтимний момент. Фото викликало жваве обговорення.