"Пішло все коту під хвіст": кішка стала мемом після обшуків СБУ (фото)

Чотирилапа, що сиділа на грошах під час обшуку СБУ, викликала хвилю гумору, а українці жартують про "котячу спецслужбу"

У Хмельницькому правоохоронці затримали жінку, яка обіцяла за 22 тисячі доларів допомогти отримати фіктивну групу інвалідності. СБУ затримали її під час передачі коштів, але справжньою зіркою стала не ймовірна корупціонерка чи працівники СБУ, а киця.

Чотирилапа сидить на "килимі" з доларів, розкладених на підлозі. В коментарях жартують, що насправді, все робилось для цього фото та про причетність кішки до заробляння грошей.

Кішка сидить на доларах

Українці в коментарях припускають, що ці гроші мали піти на корм кішці та що господарка "заробляла" гроші для тварини. Інші ж назвали це втіленням вислову "Пішло все коту під хвіст". Згадали і про справу Тетяни Крупи, керівниці МСЕК Хмельниччини, у якої знайшли майже 6 мільйонів доларів. Щоправда, тоді біля грошей лежав чоловік, а не кіт.

Такі фото в оперативних зведеннях спецслужб фігурують не вперше. Котів часто бачать на фото СБУ. Вони поруч не тільки під час вилучення коштів, а й при затриманні та навіть позують разом з ЦСО "А" СБУ.

Кіт особливого призначення

Якщо ж кіт "особливий агент" або на спецзавдання — без блюру не обійтись.

Нікому не можна впізнавати цього кота

Коту заблюрили мордочку

Раніше "Телеграф" розповідав, що інший Кіт став джерелом мемів, і з цього жартував навіть президент Володимир Зеленський. Мова про спецпосланця Трампа Кіта Келлога — коли він приїздить до Києва обстріли вщухають.