Люблять робити "кусь" бетону: у мережі вирусяться забавні відео з кішками

Багато господарів уже перевірили це на своїх тваринах

У мережі набирають популярність відео із кумедними реакціями кішок на бетонні плитки. Тварини використовують їх як "лежанки" і кігтеточки.

"Телеграф" зібрав добірку веселих роликів, де господарі приносять своїм кішкам бетонні плитки і знімають на відео, як ті поводитимуться. Що цікаво, реакція у всіх вихованців практично однакова.

Кішки перекочуються по бетонним блокам, ніби намагаються почухати себе.

Такій цікавій поведінці тварин є пояснення. Як пише Live Science, експерт висловив кілька припущень, чому деякі кішки люблять валятися, дряпатися і кататися бетонними блоками.

За словами Джонатана Лососа, професора біології в Університеті Вашингтона в Сент-Луїсі та автора книги "Котяче нявкання: як кішки еволюціонували від савани до вашого дивана" (Viking, 2023), наші котячі друзі за своєю природою цікаві, і їх, можливо, навіть.

"Кішкам, ймовірно, подобається відчуття шорсткої поверхні. Груба текстура бетону дозволяє кішкам дряпати і очищати себе, торкаючись тих частин тіла, до яких вони інакше не дотяглися б", — зазначив він.

