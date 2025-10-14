Рус

Не варто їсти підробку: як перевірити якість вершкового масла без лабораторії

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ці поради вам знадобляться
Ці поради вам знадобляться. Фото instagram.com

На столі буде лише якісне масло

Сучасні магазини пропонують безліч упаковок з написом "масло", але не кожна з них є справжнім вершковим продуктом. Під кремовим кольором і знайомим ароматом іноді ховається суміш рослинних жирів, емульгаторів і ароматизаторів, яка не має нічого спільного з натуральним маслом із вершків. Справжнє масло має танути на теплому хлібі і мати характерний вершковий смак. А як перевірити справжність вершкового масла в домашніх умовах нам розповіли на TikTok-сторінці "poishla29".

Як перевірити справжність вершкового масла

Справжнє вершкове масло

Згідно зі стандартами, масло має містити лише вершки, без домішок, консервантів та замінників. Жирність продукту повинна становити не менше 82,5 %. Продукти з нижчою жирністю часто є сумішшю молочних і рослинних жирів або "маловмісним продуктом". Навіть уважне читання етикетки іноді не допомагає, тому корисно знати домашні способи перевірки якості.

Перевірка заморожуванням

Справжнє масло після заморожування залишається твердим і крихким, легко ріжеться ножем. Якщо продукт стає гумовим або м’яко гнеться, це свідчить про наявність рослинних жирів, які не кристалізуються при низьких температурах.

Перевірка у гарячій воді

Невеликий шматочок масла опускають у склянку з гарячою водою. Натуральне масло поступово розтане рівномірно, залишаючи на поверхні легку маслянисту плівку та забарвлюючи воду в м’який молочний колір. Якщо продукт розпадається на грудочки або утворює каламутні згустки, у складі присутні емульгатори або тверді рослинні жири.

Дві прості перевірки — заморожування і гаряча вода — дозволяють визначити якість масла без спеціальних приладів і лабораторії.

Теги:
#Готуємо вдома #масло #Лайфхаки