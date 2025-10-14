Не варто їсти підробку: як перевірити якість вершкового масла без лабораторії

На столі буде лише якісне масло

Сучасні магазини пропонують безліч упаковок з написом "масло", але не кожна з них є справжнім вершковим продуктом. Під кремовим кольором і знайомим ароматом іноді ховається суміш рослинних жирів, емульгаторів і ароматизаторів, яка не має нічого спільного з натуральним маслом із вершків. Справжнє масло має танути на теплому хлібі і мати характерний вершковий смак. А як перевірити справжність вершкового масла в домашніх умовах нам розповіли на TikTok-сторінці "poishla29".

Як перевірити справжність вершкового масла

Справжнє вершкове масло

Згідно зі стандартами, масло має містити лише вершки, без домішок, консервантів та замінників. Жирність продукту повинна становити не менше 82,5 %. Продукти з нижчою жирністю часто є сумішшю молочних і рослинних жирів або "маловмісним продуктом". Навіть уважне читання етикетки іноді не допомагає, тому корисно знати домашні способи перевірки якості.

Перевірка заморожуванням

Справжнє масло після заморожування залишається твердим і крихким, легко ріжеться ножем. Якщо продукт стає гумовим або м’яко гнеться, це свідчить про наявність рослинних жирів, які не кристалізуються при низьких температурах.

Перевірка у гарячій воді

Невеликий шматочок масла опускають у склянку з гарячою водою. Натуральне масло поступово розтане рівномірно, залишаючи на поверхні легку маслянисту плівку та забарвлюючи воду в м’який молочний колір. Якщо продукт розпадається на грудочки або утворює каламутні згустки, у складі присутні емульгатори або тверді рослинні жири.

Дві прості перевірки — заморожування і гаряча вода — дозволяють визначити якість масла без спеціальних приладів і лабораторії.