Не для заплатки. Навіщо насправді до нового одягу пришивають клаптик тканини

Ця маленька деталь здатна зберегти одяг від псування під час прання

Виробники додають до нових речей невеликий клаптик тканини, з якої вони пошиті. Більшість вважає, що це для того, щоб поставити латку, якщо річ порветься, але це зовсім не так.

В наші дні мало хто ставить латки на одяг, а призначення додаткового клаптика тканини залишається актуальним. Виробник додає його у маленькому пакетику, або додатковий шматок тканини (часто на ньому є ґудзик) вшито в один зі швів одягу зсередини.

Клаптики тканини, що виробники додають до одягу

Ця маленька деталь призначена для того, щоб річ не було зіпсовано під час прання. Цей клаптик тканини треба випрати зі своїм пральним засобом та зрозуміти, як річ, зшита з неї, буде поводитися при пранні.

Прання маленького клаптика дасть зрозуміти, чи линяє річ, чи втрачає колір, та чи сідає (зменшується у розмірі). Після цього власник зможе обрати оптимальну температуру та час прання та засіб, який не зіпсує річ.

Якби не цей шматочок тканини, експеримент довелося ставити на одязі. Таким чином, ця ганчірочка економить і гроші і нерви. Також на ній можна перевірити, як річ реагує на прасування.

